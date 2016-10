Ein Viertel der monatlichen Ausgaben eines privaten Haushalts in NÖ wird für Wohnen und Energie aufgewendet. Das ergibt die aktuelle Konsumerhebung der Statistik Austria. Durchschnittlich 826 Euro sind das in Zahlen. Die Gesamt-Haushaltsausgaben liegen in NÖ durchschnittlich bei 3.270 Euro, in ganz Österreich bei 2.990 Euro.

Der nächste große Ausgaben-Brocken der privaten Haushalte ist Verkehr mit rund 520 Euro pro Monat, das sind fast 16 Prozent der Gesamtausgaben. Für die beiden Kategorien Freizeit, Sport, Hobby sowie Ernährung und alkoholfreie Getränke wird monatlich annähernd gleich viel in NÖ ausgegeben, nämlich 365 bzw. 372 Euro.

Größere Haushalte haben geringere monatliche Pro-Kopf-Ausgaben

Bei der österreichweiten Auswertung zeigt sich, dass die Ausgaben für Verkehr am Land deutlich höher als in der Stadt sind, und dass größere Haushalte geringere monatliche Pro-Kopf-Ausgaben haben.

Die Statistik Austria führt diese Konsumerhebung alle fünf Jahre durch. Rund 7.160 zufällig ausgewählte Haushalte haben im Rahmen der Erhebung ihre Haushaltsausgaben zwei Wochen lang aufgezeichnet, in NÖ waren es rund 1.380. Die durchschnittliche Haushaltsgröße in NÖ liegt bei 2,4 Personen.