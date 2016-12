„Im Gegensatz zu sieben anderen Arbeiterkammern besitzt die AKNÖ Aktien im Wert von 44.536,79 Euro. Insgesamt besitzt die AKNÖ Wertpapiere im Wert von 11,9 Millionen Euro“, kritisiert Nikolaus Scherak, stellvertretender Klubobmann der Neos, die AKNÖ. „Offenbar weiß die Arbeiterkammer nicht mehr, wohin sie ihre Einnahmenflut lenken soll.“ Dieser Kritik ging eine Anfragebeantwortung auf eine parlamentarische Anfrage der Neos voraus.

Dabei handle es sich um Aktien von 35 Unternehmen (etwa Bene, Agrana und OMV), die teilweise seit mehr als 25 Jahren gehalten werden, um an deren Hauptversammlungen teilnehmen zu können, so die AKNÖ. Außerdem wäre der Buchwert der Aktien 8.105 Euro. „Wir holen für die Arbeitnehmer mehr als das Dreifache der Kammerumlage retour“, so AKNÖ-Präsident Markus Wieser dazu. Scherak erneuerte die Forderung, die AK-Umlage zu halbieren.