Die Mobilitätswende sei ein zentrales Anliegen, betonten die Landesräte Petra Bohuslav und Stephan Pernkopf (beide ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung.

Beim Ankauf eines reinen Elektroautos erhalten Privatpersonen in Niederösterreich somit 5.000 Euro, für Betriebe und Vereine beträgt die Förderung künftig in Summe 4.000 Euro. Die Aktion starte zeitgleich mit der Bundesförderung am 1. März 2017 und gelte rückwirkend per 1. Jänner 2017, teilten die Landesräte mit. Auch die Förderung für private Ladestationen (200 Euro durch den Bund) werde um bis zu 800 Euro aufgebessert.

Bohuslav und Pernkopf sprachen von einer "Überzeugungshilfe", auf E-Autos umzusteigen. In Niederösterreich seien im laufenden Jahr bisher 858 derartige Fahrzeuge neu zugelassen worden.