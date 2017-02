NÖN: Wie viele Arbeitnehmer im Landarbeiterbereich vertreten Sie?

Freistetter: Österreichweit sind es knapp an die 100.000. In Niederösterreich haben wir im Vorjahr im Durchschnitt an die 23.500 Mitglieder gehabt, wobei es saisonal schwankt. Darunter 16.000 Aktive und circa 7.500 Pensionisten, die bei uns auch als Mitglieder geführt werden.

Die Frage nach der Zahl hat den Hintergrund, dass in manchen Kreisen diskutiert wird, ob es eine eigene Landarbeiterkammer überhaupt braucht.

Freistetter: Das Landarbeitsrecht ist ein seit über 70 Jahre gewachsenes Recht, das sich speziell an den Bedürfnissen der in der Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten orientiert hat. Mit dem Sozialpartner Landwirtschaftskammer. Natürlich war es in den vergangenen Jahrzehnten so, dass der gesamte Mitgliederstand ziemlich zurückgegangen ist. Aber seit mittlerweile fünf bis sieben Jahren haben wir wieder den gegenteiligen Trend. Die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft steigt wieder, in Niederösterreich sogar in bemerkenswertem Ausmaß. Noch vor wenigen Jahren hatten wir nur rund 21.000 Mitglieder. Die Betriebe sind größer geworden, und damit ist auch der Bedarf an Arbeitskräften und Facharbeitskräften wieder mehr geworden.

Als Sozialpartner sind sie momentan bei zwei Themen sehr gefragt: Mindestlohn und Arbeitszeitflexibilisierung. Bleiben wir einmal beim Mindestlohn.

Freistetter: Das betrifft die Land- und Forstwirtschaft stark, weil wir Segmente haben, wo man von diesem Mindestlohn noch spürbar entfernt ist, obwohl in den vergangenen Jahren sehr viel passiert ist. Es hat vor einigen Jahren die Grenze von 1.000 Euro gegeben. Da sind wir jetzt Gott sei Dank überall um einiges darüber. Aber die 1.500 Euro werden für gewisse Bereiche eine Herausforderung sein. Wir werden auf Sozialpartnerebene schauen, dass wir das lösen können. Man muss aber ganz offen auch sagen, dass es in manchen Bereichen nicht bis zum Juli 2017 erledigt sein wird. Würde man das überall auf Punkt und Beistrich genau machen – was grundsätzlich unser Ziel ist –, wird man wahrscheinlich manche Betriebe zum Zusperren zwingen. Und dann wären die Arbeitsplätze ganz weg.

Und das Thema Arbeitszeitflexibilisierung?

Freistetter: Das Landarbeitsrecht beinhaltet jetzt schon sehr viel Flexibilität, wenn diese zwischen Mitarbeiter und Betrieb vereinbart wird. Etwa wenn es den großen Bereich der Ernte betrifft. Wir arbeiten mit der Natur, da kann ein Betrieb nicht sagen, es sind acht Stunden vorbei, jetzt hören wir auf und machen morgen weiter. Wenn das Wetter passt, musst dort gearbeitet werden. Natürlich mit Schranken und Grenzen.

Von Ihnen stammt der Vorschlag, in der Saisonarbeit gezielt Asylberechtigte einzusetzen, was in der Landwirtschaft einige Debatten ausgelöst hat. Sehen Sie das immer noch so?

Freitstetter: Wir stehen zu dem Vorschlag. Wir wollten damit auch ein bisschen die Diskussion in Gang bringen. In der Praxis, und das habe ich aus etlichen Gesprächen mit Betroffenen herausgehört, kann man sich vorstellen, dass bei einer Partie von 15 bis 20 Erntehelfern etwa aus der Ukraine oder aus Moldawien zwei bis vier Asylberechtigte eingebaut werden. Damit diese über diesen Verbund integriert werden. Bei meiner damaligen Ansage war der Aufreger, dass es nicht möglich sei, eine eingespielte Partie ganz durch Asylberechtigte zu ersetzen. Das verstehen wir natürlich auch. Die Diskussion muss aber geführt werden. Wir haben auch mit dem Maschinenring ein Projekt ausgearbeitet, bei dem Asylberechtigte nach einer Anlern- und Qualifizierungsphase für landwirtschaftliche Arbeiten über den Maschinenring verliehen werden. Da stellt sich derzeit noch das Sozialministerium dagegen.