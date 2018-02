Der Niederösterreicher Hermann Schultes zieht sich als Präsident der österreichischen Landwirtschaftskammer zurück. Als Nachfolger wurde am Montag einstimmig der Vorarlberger Josef Moosbrugger designiert.

Hermann Schultes (64) stand seit 2014 an der Spitze der Bundes-Landwirtschaftskammer, seit 2005 war er Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Nach seinem Rückzug aus dem Nationalrat im vergangenen November stand seit längerem fest, dass er heuer auch seine Präsidentenfunktion in der Bauernkammer abgeben wird.

Moosbrugger (52) ist nicht nur Präsident der Vorarlberger Landwirtschaftskammer, sondern auch Obmann des Vorarlberger Waldbesitzerverbandes und war seit 1995 auch Stadtrat in Dornbirn. Die Hofübergabe in der Landwirtschaftskammer soll am 15. Mai erfolgen.