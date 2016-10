Zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz in der Wachau wird der Betrieb mit Mittwoch eingestellt, Klosterneuburg - Korneuburg ist zu Allerseelen noch in Betrieb und schließt danach. Wie der ÖAMTC weiter informierte, verkehrt die Rollfähre Spitz - Arnsdorf in der Wachau zwar ganzjährig, ab November allerdings nur mehr werktags.