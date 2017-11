Leyrer+Graf, mit einem Umsatz von mehr als 280 Millionen Euro und 1.700 Mitarbeitern größter Betrieb im Waldviertel und eine der Top-Baufirmen Österreichs, hat tief in die Tasche gegriffen: Am Firmensitz in Gmünd wurde um 3,7 Millionen Euro eine 4.400 m² große neue Zentralwerkstätte für alle 17 Standorte errichtet.

Diese beinhaltet eine Großwerkstatt mit Prüfstraße, sechs Montagegruben und Lkw-Bühne für alles über drei Tonnen, eine Werkstätte als anerkannter VW-Betrieb mit acht Plätzen für Pkw und Nutzfahrzeuge, eine Kleinmaschinen- & Elektrowerkstätte sowie Waschhalle, Schlosserei und im Obergeschoß Büros für Werkstatt-Mitarbeiter.

Dazu kam auf kleinster Fläche ein dennoch riesiges, computergestütztes Ersatzteillager mit fünf je 11,75 m hohen Lagertürmen. „Diese antizyklische Investition ist eine Dokumentation unseres Glaubens an die Zukunft“, so CEO Stefan Graf.