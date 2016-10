Dass es Herbst wird, das merkt man in der Wirtschaft an einem: Die Kollektivvertragsverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern – die sogenannte Herbstlohnrunde – starten. Den Auftakt machen traditionellerweise die Metaller – so auch vergangenen Montag. Betroffen sind 118.000 Beschäftigte, rund 22.000 in Niederösterreich.

Drei Prozent Lohnerhöhung als grundsätzliche Forderung

Drei Prozent Lohnerhöhung und eine Freizeitoption sind von der Pro-GE und GPA gefordert, ebenso Änderungen im Rahmenrecht wie eine Woche bezahlte Prüfungsvorbereitung für einschlägige Weiterbildungen. „Die drei Prozent sind eine grundsätzliche Forderung, bei den unteren Einkommensschichten wollen wir einen Mindestbetrag“, so Pro-GE NÖ-Landessekretär Patrick Slacik. Wie hoch der sein soll, verrät er nicht. Als Begründung für die Forderung nach drei Prozent nennt er steigende Produktivität 2016 und „dass wir letztes Jahr den Arbeitgebern beim Arbeitszeitmodell entgegengekommen sind“, so Slacik. Das Gesprächsklima sei bei der Übergabe des Forderungskatalogs „ein gutes“ gewesen.

Dass das so ist, bestätigt auch Veit Schmid-Schmidsfelden, Chefverhandler der Wirtschaftskammer und Geschäftsführer des Wolkersdorfer Automobilzulieferers Fertinger. Das war’s aber mit Übereinstimmungen: Die Forderung nach drei Prozent Lohnplus hält er für „jenseits jeder realistischen Größenordnung“. Die Innovationstätigkeit in der Branche lasse zu wünschen übrig, die Produktivitätssteigerung zwischen 2014 und 2015 habe nur 0,5 Prozent ausgemacht, so Schmid-Schmidsfelden. Auch die Lohnstückkosten seien in den vergangenen zehn Jahren um 16 Prozent gestiegen, in Deutschland zum Vergleich nur um zehn Prozent. Bei allem, was mit Bildung zu tun habe, sei am ehesten wahrscheinlich, dass die Arbeitgeber zustimmen werden.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für 10. Oktober angesetzt.