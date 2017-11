Die Initiativen Wirtschaft für Kunst, die Wirtschaftskammer Niederösterreich und ecoplus vergaben Freitag den 17. Niederösterreichischen Kultursponsoringpreis Maecenas an Unternehmen, die Kulturprojekte gefördert haben, die ohne diese Unterstützung nicht hätten verwirklicht werden können.

Der Maecenas in der Kategorie Klein- und Mittelbetriebe ging an die Sparkasse Poysdorf. In der Kategorie Großunternehmen bekam die Firma Würth den Maecenas, Anerkennungen gingen an die NV Versicherung und Vöslauer Mineralwasser.

Beim Kultursponsoring-Sonderpreis „Kunst & Kultur – für erfolgreiche Engagements in Kooperation mit der Wirtschaft“ wurde die Arbeitsgemeinschaft Meisterklassen Gutenstein mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. www.maecenas.at