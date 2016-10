Was die Österreicher lesen? Das weiß die Media-Analyse. Und das gibt’s auch jedes halbe Jahr zum Nachlesen. Der jüngste, so genannte rollierende Bericht für 2015/2016 ist gerade frisch erschienen. Und zählt 535.000, die jede Woche in ganz Österreich die NÖN lesen.

In Niederösterreich sind es wöchentlich 480.000. Oder: 34,2 Prozent Reichweite. Unter Niederösterreichs Kaufzeitungen liegt die NÖN damit gemeinsam mit der Krone mit 33,8 Prozent auf Platz 1 (unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungsbreite). Auf den Plätzen: der Kurier mit 16,2 Prozent Reichweite, der Standard mit 4,2 und die Presse mit 4,1 Prozent.

Insgesamt wurden 15.645 Interviews für die Media-Analyse 2015/2016 zwischen Juli 2015 und Juli 2016 geführt.