Das teilte der Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Anreise mit dem Auto wird dann nicht mehr nötig sein, lobte er das Vorhaben.

Das Geschäft wird auf Besucher ausgerichtet sein, die zu Fuß, mit den Öffis oder dem Fahrrad anreisen, wie Chorherr betonte. Ikea wird in das "blaue Haus" unmittelbar neben dem Bahnhof einziehen. Geplant ist demnach, dass ein dem urbanen Raum angepasstes architektonisches Konzept erarbeitet wird, auch begrünte Flächen auf verschiedenen Ebenen sind vorgesehen.

Vollsortiment und Logistikkonzept geplant

Gleichzeitig sollen die Kunden keine Abstriche bei der Auswahl machen müssen. Denn der neue Standort wird das komplette Ikea-Sortiment umfassen, hieß es. Für den Heimtransport größerer Produkte wurde ein spezielles Logistikkonzept in Aussicht gestellt. Der neue Shop soll Wien 250 bis 300 neue Arbeitsplätze bringen. Einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht. Noch steht etwa das Widmungsverfahren bevor, wie Chorherr auf Anfrage erklärte.

Derzeit müssen Hauptstadtbewohner zum Ikea-Möbelkauf entweder in die Donaustadt oder überhaupt nach Niederösterreich, konkret in die Shopping City Süd nach Vösendorf, pilgern. Das werde sich mit der neuen Niederlassung ändern, freute sich Chorherr: "Ein großes Einrichtungshaus mitten in der Stadt, das keinen Autoverkehr anzieht, ist bisher einzigartig. Ikea war über viele Jahre Flaggschiff für das Einkaufen mit dem Auto, nun kommt die Trendwende, und das ist ein Gewinn für die Stadt."