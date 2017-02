Bis August 2018 bleibt am St. Pöltner Alpenbahnhof kein Stein auf dem anderen. Die bestehenden Gebäude werden ab Ende April 2017 abgerissen und neue errichtet – konkret ein Verwaltungstrakt, eine Remise, eine Lackierhalle sowie Werkstätten und eine zugehörige Werkstättenhalle.

Mit Herbst 2018 sollen die neuen Gebäude bezogen werden. Die gesamte Verwaltung des Eigentümers NÖVOG, der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft, die bis dato auf drei Gebäude in St. Pölten aufgeteilt ist, wird hier zentralisiert.

Kosten: 14,7 Millionen Euro

„Die Gebäude sind in die Jahre gekommen“, begründet der zuständige Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP) diesen Schritt. „Die Arbeitnehmerschutz-, Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen können knapp noch erfüllt werden.“ Eine reine Sanierung der Gebäude sei nicht möglich bzw. finanziell nicht rentabel, deswegen habe man sich für den kompletten Neubau entschieden.

Dieser wird rund 14,7 Millionen Euro kosten. Durch Einsparungen bei Miete und Betriebskosten in den drei bisherigen Verwaltungsstandorten und grundsätzlich Energiekosteneinsparungen am bestehenden Alpenbahnhof-Areal werde man sich den Neubau in einem 20-Jahres-Plan leisten können, so NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl.

In den neuen Gebäuden soll unter anderem ein Teil der NÖVOG-Schienenfahrzeuge abgestellt und auch gewartet werden. Außerdem wird die Haltestelle Alpenbahnhof durch die Bauarbeiten barrierefrei.