Bis 2020 werden hier nun zwei neue Naturfilteranlagen gebaut, die künftig rd. 150.000 Einwohner mit weichem Wasser versorgen werden.

„Der Härtegrad des Wassers ist eine wesentliches Qualitätsmerkmal. Je höher der Wert an Calcium und Magnesium ist, desto härter ist das Wasser. Zuviel Kalk im Wasser bringt zahlreiche Nachteile, darum ist die Investition ein wichtiger Schritt für die Trinkwasserversorgung.“ erklärt EVN Wasser Geschäftsführer Raimund Paschinger. Investiert werden dabei rund 17,4 Mio. Euro. „Durch die Naturfilteranlagen kann dem weit verbreiteten Wunsch nach niedrigen Wasserhärten flächendeckend nachgekommen werden“.

EVN / Rumpler

In einer Naturfilteranlage wird der Härtegrad des Wassers durch den Einsatz von Membranen gesenkt. Die Membranen wirken wie ein feines Sieb, rein physikalisch. Aus einer Naturfilteranlage kommt weiches Trinkwasser in Quellwasserqualität von ca. 10 – 12 °dH und ist somit ideal für die Nutzung in den Haushalten.

Aufgrund der geringeren Wasserhärte kann der Einsatz von Wasch- und Kalkschutzmittel verringert werden. So kann die Umwelt geschont werden und es werden auch Kosten in den Haushalten vermieden.

Im Weinviertel wurde dieser Schritt bereits begangen. Naturfilteranlagen in Obersiebenbrunn, Zwentendorf und Drösing sind in Betrieb. „Die Bewohner sind hoch zufrieden und freuen sich über das weiche Wasser das jetzt aus den Wasserleitungen sprudelt“, so Paschinger.

Die versorgten Gemeinden im Detail

Bad Deutsch Altenburg, Bruck/Leitha, Enzersdorf/Fischa, Göttlesbrunn, Götzendorf, Deutsch-Hauslau, Haslau-Maria Ellend (Zusatzwasser), Höflein bei Bruck/L., Hundsheim, Kleinneusiedl, Petronell-Carnuntum, Prellenkirchen, Rohrau, Scharndorf, Sommerein, Trautmannsdorf

Achau, Biedermannsdorf, Brunn/Geb., Ebergassing, Gießhübl, Gramatneusiedl, Himberg, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria Enzersdorf, Maria Lanzendorf, Moosbrunn, Perchtoldsdorf (Siedlung Tirolerhof), Rauchenwarth, Schwadorf, Wr. Neudorf, Zwölfaxing