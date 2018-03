Das runde Dutzend ist jetzt voll. Die NÖ-Card hat bereits zwölf Jahre Bestandsgeschichte hinter sich und startet am 1. April in ihre 13. Saison. Und das mit gleichbleibendem Preis, etwas weniger Ausflugszielen, 17 neuen Ausflugspartnern und einer digitalen Version fürs Smartphone.

Denn erstmals ist die NÖ-Card ab der aktuellen Saison 2018/19 auch digital, nämlich als Smartphone-App für Android und iOs, zu haben. Am Smartphone soll es laut Auskünften der Niederösterreich-Werbung nicht nur die Karte am App geben, sondern beispielsweise auch Empfehlungen für nahe am Ausflugsort liegende Wirtshäuser oder Veranstaltungen sowie Infos zu den Ausflugszielen.

315 Ausflugsziele

In der abgelaufenen Saison gab es laut Angaben der Niederösterreich-Werbung rund 177.000 ausgestellte NÖ-Cards. In der Saison 2016/17 waren es noch 185.000 Stück. Ein Grund dafür könnte die Preissteigerung von 59 Euro auf 61 Euro zwischen den beiden Saisonen sein. Dennoch sei die abgelaufene Saison, gemessen an den ausgegebenen Karten, die drittbeste in der Geschichte der NÖ-Card.

Insgesamt gibt es jetzt 315 Ausflugsziele, zu denen die Kartenbesitzer zwischen 1. April 2018 und 31. März 2019 freien Eintritt haben. Das sind um zehn weniger als in der Saison davor. Möglich ist ab heuer aber der Besuch von 17 neuen Destinationen, etwa jener im geschichtsträchtigen Kaiserhaus Baden, eine Fahrt mit der Sommerrodelbahn Hohe Wand Wiese und ein Aufenthalt in der Kinderspielewelt kids space in Gars am Kamp (alle Ausflugsziele siehe Infobox).

Für Neukunden kostet die NÖ-Card 61 Euro (Erwachsene) bzw. 31 Euro (Jugendliche). Damit ist der Preis im Vergleich zur vorangegangenen Saison 2017/18 stabil geblieben.

Ein kurzer Blick zurück in der Geschichte der NÖ-Card zeigt: In deren erster Saison 2006/07 kauften 48.100 Personen die Karte bei 151 Ausflugszielen.