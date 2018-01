Wir verbringen etwa 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen. Bauweisen und Baustoffe haben dabei einen signifikanten Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden, so Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Das Unternehmen Baumit forscht diesbezüglich – erste Ergebnisse wurden nun präsentiert.

„Die erste spannende Forschungsphase haben wir in den drei Erkenntnissen Dämmen first, Masse ist klasse und Innere Werte zusammengefasst“, so Baumit-Beteiligungen-Geschäftsführer Robert Schmid.

Unter dem Titel Healthy Living will das Unternehmen, das seit 1. Jänner von der Wopfinger Baustoffindustrie zur Baumit GmbH umfirmiert wurde, sein Sortiment künftig in Richtung „Gesund Bauen, Wohnen und Leben“ orientieren. Für heuer rechnet das Management mit einem Umsatz von rund 210 Millionen Euro.