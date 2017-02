Bis zum Jahr 2020 wird die Arbeitsmarktentwicklung in NÖ angespannt bleiben. Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt zwar stetig, das Angebot an Arbeitskräften wächst jedoch noch dynamischer. Ein spezieller Problembereich dabei: Die Arbeitslosigkeit bei Frauen steigt schneller als jene bei den Männern. Beim Arbeitsmarktservice (AMS) will man deswegen gezielt dagegensteuern.

Insgesamt steht dem AMS in NÖ heuer mehr Personal und mehr Budget für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zur Verfügung. Die Zahl der Mitarbeiter in den 22 Geschäftsstellen steigt um rund zehn Prozent auf fast 1.000 heuer an. Und erstmals stehen dem AMS über 200 Millionen Euro – konkret 214,5 – für die aktive Arbeitsmarktförderung zur Verfügung.

Steigende Sockelarbeitslosigkeit zunehmend zum Problem

AMS-Landesgeschäftsführer Karl Fakler: „Steigende Sockelarbeitslosigkeit wird österreichweit zunehmend zum Problem. Zugleich erwarten Unternehmen zu Recht, dass wir für sie bei diesem steigenden Pool an potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern die Richtige oder den Richtigen finden. Unter anderem erschweren aber keine oder mangelnde Ausbildung, gesundheitliche Probleme, unzureichende Deutschkenntnisse die erfolgreiche Vermittlung.“ Dennoch ist für Fakler die Arbeitsmarktintegration von Arbeitssuchenden alternativlos.

Bezogen auf die Arbeitslosigkeit der Frauen bemerkt man beim AMS, dass diese – zwar von niedrigem Niveau aus – im Vorjahr drei Mal so stark gestiegen ist wie jene bei den Männern. Konkret um plus 3,8 Prozent auf 25.735 arbeitslose Frauen, während bei den Männern nur ein Zuwachs von 1,2 Prozent auf 34.116 zu verzeichnen war. Darauf wird 2017 gezielt reagiert: 50 Prozent der Mittel sind für Förderangebote für Frauen reserviert. Weiters wird auf maßgeschneiderte höhere Qualifizierung geschaut. Etwa durch das Programm „Frauen in Handwerk und Technik“, bei dem 1.300 Frauen die Gelegenheit haben, Berufsbilder in „Männerdomänen“ kennenzulernen.

Weiters werden 240 Frauen über das Programm „Punktgenaue Qualifizierung“ eine nichttraditionelle Lehrausbildung beginnen. 175 wird die Chance auf den Lehrabschluss in traditionellen Berufen geboten. 80 erhalten eine Intensivausbildung als Facharbeiterinnen in den Bereichen Betriebslogistik, Gartengestaltung, Medientechnik und Speditionskauffrau. „Wir wollen zweierlei erreichen. Frauen unterstützen, damit sie ihre Arbeitsmarktchancen erfolgreich verbessern, und zugleich personalsuchenden Betrieben jene top-qualifizierten Fachkräfte anbieten, die sie händeringend suchen“, so Fakler.

Arbeitslosengeld gesperrt: 4.000 Fälle

Trotz schwieriger Lage hat es das AMS in NÖ im Vorjahr geschafft, 79.554 Jobsuchenden den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen, um 1,3 Prozent mehr als 2015. In fast 4.000 Fällen wurde jedoch wegen Arbeitsverweigerung oder Arbeitsvereitelung eine Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe verhängt.