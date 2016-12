Mit 185.000 Stück hat die NÖ-Card heuer, in ihrer 11. Saison, einen Rekord aufgestellt: Noch nie wurden so viele Karten verkauft. Zum Vergleich: Im ersten Jahr 2006/07 kauften rund 48.100 Personen die Karte. Ins Leben gerufen wurde die NÖ-Card in der Saison 2006/07. Aktuell bietet sie verbilligten oder freien Eintritt zu 325 Ausflugszielen. Im Jahr ihres Starts waren es 151.

Die NÖ-Card kostet aktuell für Erwachsene 59 Euro, für die Saison 2017/18 ist eine Preissteigerung um zwei Euro auf 61 Euro fix. NÖ-Card-Geschäftsführerin Christina Hess erklärt dies mit dem höheren Angebot und der Erhöhung der Eintrittspreise bei den Anbietern der Ziele.

NÖ-Card als digitale App

Einige Zahlen: Wurden in der ersten Saison noch rund 473.000 Eintritte mit der NÖ-Card getätigt, waren es aktuell bis 29. November mehr als 1,2 Millionen. Und: 61 Prozent der aktuellen Kartenbesitzer haben die NÖ-Card verlängert. In der zweiten Saison 2007/08 lag dieser Wert bei 37 Prozent.

Die aktuellsten Zukunftspläne der NÖ-Card betreffen den digitalen Bereich, so Christina Hess: „Der technische Relaunch wird mit der neuen Saison umgesetzt. Das heißt, die NÖ-Card wird ab der Weihnachtsaktion bzw. der neuen Karte, die ab April 2017 erhältlich sein wird, digital. Über eine App bekommt der Kunde den Vorteil einer schnelleren Kartenausgabe beim Ausflugsziel und erhält Informationen als Push-Nachricht auf sein Smartphone.“

Künftig sei die NÖ-Card auch über den Webshop erhältlich, so Hess.