Flüchtlingssuche im Mittelmeer, Schutzeinsatz für Handelsschiffe gegen Piraten vor der somalischen Küste und die Überwachung des Waffenstillstands in der Ukraine – die Drohnen der Firma Schiebel sind weltweit im Einsatz. Mit Kameras, Sensoren und Radargeräten ausgestattet, beobachten sie aus der Luft und transportieren die gesammelte Datenmenge über große Distanzen hinweg. Damit wurde das Unternehmen Weltmarktführer.

Der Beginn dieses Höhenflugs startete in Wien als kleines Unternehmen, das hochtechnologische Minensuchgeräte entwickelte. Diese machen mittlerweile lediglich zehn Prozent der Produktion aus, der Fokus liegt nun auf dem unbemannten High-Tech-Hubschrauber Camcopter S-100, dessen Entwicklung vor zehn Jahren in der Produktionsstätte in Wiener Neustadt begann. Jährlich werden hier rund vierzig Stück entwickelt und anschließend ausschließlich exportiert – in die ganze Welt, vor allem aber nach USA und West-Europa. Die Kosten eines solchen Stücks belaufen sich im „einstelligen Millionenbereich“, so Schiebel-Geschäftsführer Hannes Hecher.

Bald sollen die Camcopter auch in Österreich fliegen. „Für Einsatzmöglichkeiten beispielsweise in der Landwirtschaft, bei Verkehrs- oder Infrastrukturbeobachtungen arbeiten wir sehr intensiv an der Zulassung des Camcopter S-100 für den zivilen Luftraum“, hofft Hecher auf die Bewilligung in rund zwei Jahren. „Das ist der Weg vorwärts, dafür investieren wir“, ist der Geschäftsführer bestrebt, den jährlichen Umsatz in den kommenden fünf Jahren auf 100 Millionen Euro zu verdoppeln.