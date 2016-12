Nicht nur in der Innenstadt von St. Pölten, auch in den Einkaufszentren des Landes herrschte reger Andrang. In der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf und dem City Center Amstetten (CCA) wurde der stärkste Einkaufssamstag heuer vor Weihnachten verzeichnet.

Vom erwartungsgemäß "mit Abstand besten Adventsamstag" in diesem Jahr sprach SCS-Centermanager Anton Cech. Von der Früh an wurde Österreichs größtes Einkaufszentrum stark von Besuchern frequentiert, am Nachmittag waren nur mehr wenige Parkplätze frei. U.a. reisten an die 70 Busse aus dem Ausland an.

Steigende Umsätze erwartet

"Das Wetter passt", meinte Cech angesichts der niedrigen Temperaturen. Stark nachgefragt waren demnach Spielwaren, auch für den Schmuck- und Buchhandel lief es gut. Steigende Umsätze erwartet der Centermanager - nach eher verhaltenen Monaten - für Modehändler, weil Besucher nicht nur Geschenke kaufen, sondern auch sich selbst für das kalte Wetter einkleiden. Im CCA berichteten vor allem Textil- und Schuhhändler am Samstag über sehr gute Umsätze, sagte Center-Leiter Hannes Grubner. Auch ein großer Elektrohändler ging von einem Plus im Weihnachtsgeschäft aus.

Zahlreiche Fußgänger in der Innenstadt von St. Pölten

In der Innenstadt von St. Pölten waren am Samstag bei bewölktem, windigem Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt zahlreiche Fußgänger mit Einkaufstaschen voller Präsente unterwegs. Vor den Kassen eines Buchhändlers hieß es Schlange stehen - einige Wartende hielten Stapel an Büchern in den Händen.

In einem Drogeriegeschäft in St. Pölten ließen sich Kunden beim Parfumkauf beraten. "Es ist immer schwierig, wenn man gar nicht weiß, was dem Beschenkten gefällt", meinte eine Mitarbeiterin, die eine Frau gleich auch über die Möglichkeit eines Umtauschs - "nur in originalverpacktem Zustand" - informierte. Gefragt waren zudem Gutscheine und Spielwaren.

In der SCS liegt die Besucherfrequenz laut Cech bisher über dem Vorjahr, insgesamt wird eine Steigerung von zwei Prozent im Dezember erwartet. "Ich bin optimistisch, dass sich das Plus eins zu eins im Umsatz niederschlägt", meinte der Centermanager. Sofern das Geschäft nach Weihnachten bis Silvester gut laufe, werde die Besucherzahl in der SCS im Dezember erstmals mehr als 1,8 Mio. erreichen.

Kundenfrequenz 30 Prozent über dem Durchschnitt

Im CCA lag die Kundenfrequenz am Samstag bis zum Nachmittag um 30 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen drei Adventsamstage. "Seit dem Black Friday liegt die Besucherzahl um knapp zwölf Prozent über dem Vorjahreszeitraum", sagte Grubner. Die Rosenarcade Tulln hält bisher im Advent laut einer Aussendung bei sieben Prozent mehr Besuchern sowie einem Plus von zehn Prozent beim Gutscheinverkauf.

Man wisse erfahrungsgemäß, "dass die Tage bis zum Heiligen Abend noch sehr starke Tage für den Handel sein werden", so der CCA-Leiter. Aufgrund des Trends zu Gutscheinen erwartet SCS-Centermanager Cech auch nach den Feiertagen regen Andrang. Ein Teil des Geschäfts verlagere sich auf die Tage zwischen Weihnachten und Silvester.