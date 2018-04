Bei der Gesamtverzinsung in Leben liegt man mit 2,75 Prozent im Branchen-Spitzenfeld.

In allen Sparten zusammen wuchs die "Niederösterreichische" 2017 um 3,5 Prozent auf 308,2 Mio. Euro, dabei in Schaden/Unfall um 4,4 Prozent auf 259,3 Mio. Euro und in Leben laufend um 1,3 Prozent auf 46,2 Mio. Euro. Der Gesamtmarkt legte in S/U um 3,2 Prozent zu, das Segment Leben laufend schrumpfte in der Branche um 1,8 Prozent. Viele Unwetterschäden ließen die Combined Ratio bei der NV in Sach von 83,5 auf 87,6 Prozent steigen, noch immer ein sehr guter Wert.

In Schaden/Unfall sei man deutlich stärker als geplant gewachsen, so NV-Chef Hubert Schultes im APA-Gespräch. Besonders erfreulich gewesen seien die Steigerungen in den Sparten Unfall (+7,2 Prozent), Haftpflicht (+5,6 Prozent) und Kfz-Kasko (+4,7 Prozent). Mit 17 Prozent Marktanteil in Schaden/Unfall habe die NV nach Jahren wieder die Marktführerschaft in NÖ erreicht. Signifikant sei die Nummer-1-Position dabei mit knapp 27 Prozent im Sach-Privatkundengeschäft, dem "Breitengeschäft".

Schäden in den S/U-Sparten stiegen deutlich an

Die Schäden in den S/U-Sparten kletterten 2017 deutlich um 21,7 Prozent oder um 27,3 Mio. Euro auf 153,5 Mio. Euro. Vor allem in den Bereichen Kfz-Kasko (durch Hagel), Sturm und Feuer-Großschäden stieg die Schadenbelastung deutlich. Dies ließ auch die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen - spürbar ansteigen. In der Lebensversicherung musste die NV voriges Jahr mit 46,7 Mio. Euro deutlich weniger an Leistungen auszahlen als im Jahr davor (54,2 Mio. Euro). Die Wiederveranlagungsquote ablaufender LV-Verträge liege weiterhin auf hohem Niveau, so Schultes.

In der Sparte Leben konzentriere sich die NV auf die klassische Lebensversicherung. Auch kundenseitig werde die "klassische Leben" gegen laufende Prämie nach wie vor bevorzugt. Fondspolizzen habe man weiterhin im Angebot, doch verkaufe man davon nur wenig - etwa ein Zehntel des Gesamt-LV-Geschäfts. Einmalerläge nehme die NV kaum noch an, zuletzt knapp 2 Mio. Euro. Ganz eingestellt hat man die Prämiengeförderte Zukunftsvorsorge (PZV), das Produkt sei wegen der vorgeschriebenen Aktienquote "nicht mehr darstellbar".

Investiert hat die NV ihre Kapitalanlagen überwiegend in Anleihen, sowohl Staats- als auch Corporate Bonds. In Aktien sei man wieder stärker engagiert - in Leben liege der Aktienanteil bei drei Prozent, in Schaden/Unfall bei 10 Prozent, im Schnitt bei 5 bis 6 Prozent. Stark vertreten sei auch Immo-Besitz, der über 30 Prozent der Assets ausmache. Die gesamten Kapitalanlagen stiegen von 1,804 Mrd. Euro um 58 Mio. auf 1,862 Mrd. Euro, die Durchschnittsverzinsung sank von 2,49 Prozent auf unter 2 Prozent.

Unterm Strich liegt das Ergebnis etwa auf Niveau von 2016

Das Schaden/Unfall-Geschäft ist in der aktuellen Niedrigzinsphase deutlich lukrativer als die LV-Sparte. Obwohl bei der NV ein Fünftel der Einnahmen auf die Sparte Leben entfällt, wirft sie nur fünf Prozent der Ergebnisse ab. Wegen des anspruchsvollen Kapitalmarktumfelds habe auch die NV ihre LV-Gesamtverzinsung senken müssen; mit 2,75 Prozent bleibe man aber mit einigen Wenigen an der Spitze des Feldes. Über 3 Prozent liege niemand mehr, nicht mehr als zwei Mitbewerber hätten einen Dreier vorn.

Unterm Strich liegt das Ergebnis der "Niederösterreichischen" etwa auf Niveau von 2016. Bis zur Aufsichtsratssitzung Mitte Mai soll sich entscheiden, ob auch für 2017 die Dividende ausfällt oder nicht. Für das Jahr davor war bereits keine Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt, da die NV durch den Auskauf ihrer beiden Aktionäre UNIQA und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien bzw. die Abfindung dafür eine Sonderbelastung zu verkraften hatte; die Aktien der jeweils 13-prozentigen Anteile wurden eingezogen.

Die Solvenzquote der NV ist binnen Jahresfrist - von Ende 2016 bis Ende 2017 - von 238 auf 252 Prozent gestiegen.