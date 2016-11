„Von einer vertanen Chance kann nicht die Rede sein. Die neue Gewerbeordnung ist ein Erfolg für ganz Österreich.“ Allen Kritiken zum Trotz bringt Renate Scheichelbauer-Schuster, Bundesobfrau der Sparte „Gewerbe und Handwerk“, die Meinung der Wirtschaftskammer über die Gewerbereform auf den Punkt.

Die Pöchlarnerin sieht viele Vorteile für die Unternehmer. Eine wesentliche Erleichterung bringt die Modernisierung des Betriebsanlagenrechts und die Einführung des sogenannten „One-Stop-Shops“. Dabei wird es nur mehr ein Verfahren und einen Bescheid geben. Das hilft ebenso Zeit zu sparen wie der Einsatz von nichtamtlichen Sachverständigen. Diese können bei zu langen Wartezeiten von amtlichen Sachverständigen die Genehmigungsverfahren beschleunigen.

WK verliert 100.000 Gewerbescheine

Außerdem dürfen Unternehmer mehr Nebentätigkeiten in geringem Umfang (15 % bei reglementierten Gewerben, 30 % bei freien) ohne eigenem Gewerbeschein durchführen. So kann zum Beispiel eine Werbeagentur in diesem Umfang auch Fotografen-Tätigkeiten ausüben. Damit wird es rund 100.000 Gewerbescheine weniger geben, was den Fachorganisationen der Wirtschaftskammer um 20 Millionen Euro geringere Einnahmen bringt. Auch die Anmeldung eines Gewerbes ist künftig kostenlos. Damit verliert der Bund rund 10 Millionen Euro.

Die Gewerbe- und Qualifikationsordnung ist für Scheichelbauer-Schuster aber das Herzstück des neuen Gesetzes, das bereits in Begutachtung ist. Die 80 reglementierten Gewerbe, für die eine Meister- bzw. Befähigungsprüfung nötig ist, bleiben erhalten und wurden sogar um den Beruf des Hufschmieds auf 81 erweitert. Ein Verdienst der funktionierenden Sozialpartnerschaft. „Ich bin froh, dass das so bleibt“, war sogar ÖGB-Präsident Erich Foglar erleichtert.

"Erhalt der Meisterprüfung war uns wichtig“

Die SPÖ wollte diese Zahl ursprünglich zumindest halbieren. Kurzfristig wäre dabei die Anzahl der Betriebe bzw. Arbeitsplätze gestiegen. „Langfristig hätte dies aber einen enormen Qualitätsverlust bedeutet“, erklärt Scheichelbauer-Schuster.

Das hat sich auch in Deutschland gezeigt, wo die Handwerksordnung 2004 total liberalisiert wurde, was zahlreiche Qualitätsbetriebe unter Druck gebracht hat. So hätten zum Beispiel Fliesenleger aus Polen mit anderen Qualitäts-Voraussetzungen die Preise dermaßen gedrückt, dass viele Firmen zusperren mussten. Die Folge war, dass auch die Zahl der Lehrlinge enorm gesunken ist. Fünf Jahre nach der Öffnungswelle war dann die Hälfte der neuen Betriebe pleite.

„Besonders der Erhalt der Meisterprüfung als Garant für Qualität war uns wichtig“, betont Wirtschaftsbund-Landesgruppen-Obfrau Sonja Zwazl. Und Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus ergänzt: „Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat bei den Verhandlungen richtiges Fingerspitzengefühl bewiesen. Ein Kahlschlag der reglementierten Gewerbe hätte Lehrberufe schwer getroffen.“