Jänner

Per 2. Jänner wurde die Hälfte der Filialen der insolventen Handelskette Zielpunkt, die es in Niederösterreich gegeben hat, geschlossen. Dabei handelt es sich um 34 Filialen, für die kein Käufer gefunden werden konnte. Bundesweit waren es 112 Filialen, die geschlossen werden mussten.

Die MGN Milchgenossenschaft hat fünf Prozent der Anteile der Raiffeisen Holding NÖ Wien an der NÖM AG gekauft. Die Raiffeisen Holding NÖ Wien ist Mehrheitseigentümer der NÖM, die Milchgenossenschaft hält jetzt bei 25 Prozent.

Die Registrierkassenpflicht ist seit 1. Jänner 2016 für alle Unternehmen über 15.000 Euro Jahresumsatz in Kraft. In Niederösterreich sind davon rund 40.000 Betriebe betroffen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des NÖ Energieversorgers EVN leitet eine Frau den EVN-Aufsichtsrat: Bettina Glatz-Kremsner folgte im Jänner auf Burkhard Hofer in dieser Funktion.

Februar

Gerhard Hutter, Norbert Fidler und Michael Pap wurden für die kommenden fünf Jahre als Obmann bzw. Obmann-Stellvertreter der NÖGKK wiedergewählt.

Die Flughafen Wien AG in Schwechat hat um rund 63 Millionen Euro weitere Anteile am Flughafen Malta. Seither hält der Flughafen Wien 48 Prozent der Anteile in Malta. Im selben Monat wurde der Flughafen auch als erster europäischer Flughafen mit dem Titel „4-Star-Airport“ des Marktforschungsinstituts „Skytrax“ ausgezeichnet.

März

Ikea hat in St. Pölten erstmals einen Ikea Kompakt, also eine knappe Auswahl dessen, was es in den großen Ikea-Häusern gibt, eröffnet.

Mit 21. März ging die neue Wohnimmobilienrichtlinie in Kraft. Kritiker befürchteten sinkende Investitionen in Hausbau durch weniger vergebene Kredite.

April

Per 1. April lösten der St. Pöltner Andreas Eigenbauer und Wolfgang Urbanitsch den Ybbser Martin Graf und Walter Boltz als Vorstände der unabhängigen Energie-Regulierungsbehörde E-Control ab.

Es wird bekannt, dass 140 Windräder – bundesweit sogar 230 – in der Warteschleife für Förderzusagen stecken. Und das, obwohl die Projekte voll ausgegoren sind und alle Zustimmungen von Bevölkerung und Gemeinden bereits haben.

Der Aufsichtsrat der Flughafen Wien AG hat eine Planungssumme von 39 Millionen Euro für ein Ausbauprogramm genehmigt. Der veraltete Terminal 2 soll saniert werden.

Mai

Seit Anfang Mai gibt es die Schockbilder auf Zigarettenpackungen.

Ebenfalls mit Anfang Mai startete die Großbaustelle entlang der Wiener U4 mit einer Teilsperre zwischen Hütteldorf und Hietzing, ab 2. Juli kam dann auch noch die Station Schönbrunn dazu.

Der deutsche Kunststoffspezialist Rehau und der US-amerikanische Elektronikspezialist Eaton haben angekündigt, Teile ihrer Produktion in NÖ zu schließenm und damit 117 Jobs zu streichen.

Hubert Schuhleitner ist nach 23 Jahren an der Spitze des Lichtsysteme-Spezialisten ZKW mit Hauptsitz in Wieselburg abgetreten. Ihm folgte der Deutsche Oliver Schubert als neuer CEO der Zizala Lichtsysteme GmbH, einer 100 Prozent-Tochter der ZWK Group GmbH.

Juni

In Wien fand Ende Juni unter dem Titel „chancen:reich“ die erste Berufsmesse für geflüchtete Menschen statt – organisiert wurde sie von zwei Niederösterreichern, dem gebürtigen Melker Leo Widrich und der im Bezirk Korneuburg aufgewachsenen Stephanie Cox.

Die Wirtschaftskammer NÖ feierte ihr 70-jähriges Bestehen mit einem großen Zukunftskongress.

Juli

Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) hat ab 6. Juli schrittweise sein veraltetes Tarifsystem weg von einem Zonen- hin zu einem Streckentarif ersetzt.

Der Aufsichtsrat der Hypo NÖ hat im Juli die Weichen für die Fusionierung der Hypo NÖ Gruppe Bank AG mit der Hypo NÖ Landesbank AG gestellt. Damit werden die Vorstandsposten von vier auf drei reduziert. Peter Harold, so die Entscheidung im Oktober, wurde für weitere fünf Jahre zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Neuer Finanz- und Risikovorstand wurde der gebürtige Purkersdorfer Udo Birkner. Wolfgang Viehhauser wurde zum Vetriebsvorstand berufen.

August

Im August wurde bekannt, dass die Landeszentrale der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) an den Neugebäudeplatz in St. Pölten ziehen wird.

Der Niederösterreicher Johann Bösendorfer wurde zum Bundesobmann des Maschinenrings Österreich gewählt.

September

Die Langenloiserin Brigitte Schlögl wird neue Direktorin des Kitzbühel Tourismus. Davor war sie Geschäftsführerin der NÖ Museumsbetriebsgesellschaft in St. Pölten.

Das Kartellgericht hat den Einstieg von Novomatic und zwei tschechischen Milliardären bei den Casinos Austria untersagt. Begründung: In den Bundesländern wäre eine marktbeherrschende Stellung am Automatenmarkt entstanden.

Metro gab bekannt, in St. Pölten seinen weltweit ersten „Zero Emission“-Großmarkt errichten zu wollen. 20 Millionen Euro werden vom Konzern in den Neubau investiert, der mit Mai 2017 eröffnet werden soll.

Oktober

Die Therme Linsberg Asia in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) führt eine Altersbeschränkung ihrer Gäste ein: Seit 1. Oktober haben nur mehr Gäste über 16 Jahren zutritt.

Die ÖBB haben neun neue Railjets im Einsatz, die die alten Intercity-Züge ersetzen.

Die Berglandmilch hat in Aschbach (Bezirk Amstetten) ihr neues Hochregallager eröffnet. Investitionssummer: 20 Millionen Euro.

Die Westbahn hat sich für die Direktvergabe der Strecke Wien-St. Pölten beim VOR beworben. Eine Entscheidung über die Vergabe der Strecke ist noch ausständig.

Der Niederösterreicher Andreas Freistetter wurde zum Vorsitzenden des österreichischen Landarbeiterkammertages gewählt.

November

Wie erst im November bekannt wurde, muss das AMS in Österreich an 254.000 (ehemalige) Arbeitslose bis zu 112 Millionen Euro nachzahlen, in NÖ sind es rund 18,3 Millionen Euro bei 41.500 Betroffenen. Grund ist eine falsche Berechnung des Ergänzungszuschlags auf den Ausgleichszulagenrichtsatz.

Dezember

Der neue ÖBB-Fahrplan ab 11. Dezember brachte für NÖ diesmal nur geringfügige Änderungen.

Die Therme Laa hat ihr Silent Spa für Gäste ab 16 Jahren eröffnet.

Bei den Berufs-Europameisterschaften „EuroSkills“ gingen zwei Diplome, die sogenannten „Medaillons for Excellence“, nach NÖ.

ZKW dementierte die in japanischen Medien aufgetauchten Verkaufsgerüchte des Lichtsysteme-Spezialisten ZKW an den Elektronikkonzern Panasonic.

Das Kurhaus Stühlinger, das zur Panhans-Gruppe am Semmering gehört, muss Insolvenz anmelden. Die Mitarbeiter warten teilweise seit November auf ihre Gehälter.