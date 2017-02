Die Investition läuft über die Novomatic-Tochter Casino Admiral AG, bei der als Minderheitspartner das Schweizer Grand Resort Bad Ragaz über die Tochter Casino Bad Ragaz an Bord ist. Ragaz betreibt in der Schweiz mit einer Minderheitsbeteiligung von Novomatic ein Casino und fürchtet durch die neue Liechtensteiner Gesetzgebung Konkurrenz durch "zwei bis drei" neue Casinos im nahen Nachbarland.

Das Casino in Ruggell ist das erste Casino in dem kleinen Fürstentum Liechtenstein. "Der attraktive Standort im 3-Länder-Eck in Ruggell bildet eine optimale Ergänzung in der Nähe des Heimatmarktes Österreich", schreibt Novomatic zu dem Deal. Novomatic betreibt in der Schweiz schon drei Casinos, neben Bad Ragaz auch in Mendrisio und Locarno. In Bregenz, nur wenige Kilometer entfernt, betreiben die Casinos Austria ihrerseits eine Spielbank.

Weitere Deals im Ausland

Novomatic gibt zugleich zwei weitere Auslandsdeals bekannt. In Estland werden die Österreicher die Technologieplattform für den Branchenführer Estnische Lotterien (Eesti Loto) bereitstellen. Details werden nicht bekanntgegeben.

Außerdem gibt es in Großbritannien endgültig Grünes Licht der britischen Wettbewerbsbehörde CMA für die Übernahme von Talarius. Der Zukauf war Mitte 2016 bekanntgegeben worden. Talarius betreibt in Großbritannien in 162 Spielstätten insgesamt 7.500 Gaming-Terminals und beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeiter.

2015 hat das Unternehmen 65,5 Mio. Pfund (77,12 Mio. Euro) Umsatz gemacht. Novomatic werde dadurch auf der Insel der größte Betreiber von Spielstätten im Segment der sogenannten "Adult Gaming Centers". In England beschäftige Novomatic damit rund 3.800 Mitarbeiter.