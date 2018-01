Nach dem Abgang des langjährigen Verkaufsleiters Hans Peter Jordan hat NP Druck Herrn Roman Gerner als neuen Verkaufsleiter gewinnen können.

Herr Gerner übernimmt ab Jänner 2018 die Gesamt-Umsatzverantwortung der Druckerei und wird das traditionsreiche niederösterreichische Unternehmen in eine frische Zukunft begleiten.

„Die NP Druck Gesellschaft bietet maßgeschneiderte und qualitätsvolle Druck-Lösungen in Klein- bis Großauflagen. Fachwissen in der Gestaltung von Falz- und Formatvariationen sowie vollstes Kundenservice stehen neben dem Kerngeschäft Druck zusätzlich immer an oberster Stelle. Klares Ziel ist es daher, auf diese Stärken aufzubauen und die Umsatzpotentiale weiter auszuloten“, so der Verkaufsprofi zu seiner neuen Aufgabe.

Gerner war bis Ende 2017 in der Branchenleitung der Mediaprint tätig und dabei mitverantwortlich für das Anzeigengeschäft der Kronen Zeitung Österreich.

„Mit Herrn Roman Gerner als personellen Neuzugang an der Spitze des NP Druck-Managements holen wir eine dynamische und professionelle Kraft ins Haus. Die NP Druck ist mit einem Verkaufsleiter wie ihm jetzt wieder optimal für einen herausfordernden Markt gerüstet“, ist Michael Steinwidder, Geschäftsführer der NP Druck Gesellschaft, überzeugt.

Nach der Ausgliederung des Druckereibereiches aus dem Niederösterreichischen Pressehaus Anfang Oktober 2017 in die NP Druck Gesellschaft m.b.H. kann auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2017 zurückgeblickt werden: Der angepeilte betriebswirtschaftliche Turn-Around wurde geschafft und der Druckbereich schreibt für das Jahr 2017 nach einigen schwierigen Geschäftsjahren wieder positive Zahlen. „Für 2018 wird eine weitere Stärkung des Geschäftes und somit eine nachhaltige betriebswirtschaftliche Stabilisierung erwartet“, so Steinwidder. Mit der Unterstützung und Begleitung eines neu aufgestellten Verkaufsteams bleibt NP Druck für Kunden auch in Zukunft ein wirkungsvoller und fachkundiger Partner auf dem österreichischen Print-Markt.