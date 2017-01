Fahranfänger lernen mittels Samsung Gear VR in sicherer, virtueller Umgebung auf mögliche Gefahrensituationen im Straßenverkehr richtig zu reagieren und erleben gleichzeitig, welche drastischen Folgen falsches Verhalten mit sich ziehen kann.

Ablenkungen durch Smartphones und andere Geräte während des Autofahrens vermindern die Aufmerksamkeit und gefährden Fahrer, Beifahrer sowie andere Verkehrsteilnehmer. Laut einer ÖAMTC Studie aus dem Jahr 2015 konnten 76% der Autofahrer durch Ablenkung vor einem unerwarteten Hindernis nicht rechtzeitig anhalten. Besonders junge Fahrer und Fahrerinnen ohne Fahrpraxis gehören zur gefährdeten Zielgruppe. Um Fahranfängern dieses Risiko deutlich zu machen, haben Samsung und die ÖAMTC Fahrtechnik die VR App „Samsung Drive“ entwickelt. Mit der Virtual Reality Brille Samsung Gear VR erleben Fahranfänger, wie schnell es zu einem Unfall kommen kann und welche Folgen dieser haben kann.

Lernen durch Erleben

Die neue VR Technologie gibt 360°-Inhalte außergewöhnlich lebensnah wieder – so auch gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Mit einem Blick durch die Gear VR Brille hat der User das Gefühl, im Auto hinter dem Lenkrad zu sitzen. Fahranfänger erleben so in sicherer, virtueller Umgebung, wie gefährlich es beispielsweise sein kann, sich während des Autofahrens von seinem Smartphone ablenken zu lassen.

Gregor Almássy, Senior Director Corporate Marketing und Customer Service bei Samsung Austria, ist überzeugt: „Viele Dinge können in der Theorie erklärt werden, andere muss man erst erfahren, um sie wirklich zu begreifen. Mit der Gear VR lernen Menschen intuitiv mittels Erleben einer bestimmten Situation. Die Anwendungsgebiete, in denen die VR Technologie uns Menschen helfen kann, sind beinahe unbegrenzt.“

In den ÖAMTC Fahrtechnik-Zentren wird ab Sommer 2017 die Samsung Gear VR zu Schulungszwecken eingesetzt. Im Laufe des Jahres kommen immer neue VR Schulungsvideos zu Themen wie beispielsweise Fahren auf Sicht, der korrekte Schulterblick oder Blicktechnik beim Motorradfahren dazu.

"Wir wollen allen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Virtual Reality zur Verfügung stellen. Die ÖAMTC Fahrtechnik setzt diese innovative und wegweisende Technologie ein, um das Bewusstsein für bestimmte kritische Situationen zu schärfen. Im Anschluss wird unter Anleitung unserer Instruktoren auf den Trainingspisten erlebbar, welche Auswirkungen nur eine Sekunde Ablenkung auf den Anhalteweg hat", erklärt Franz Schönbauer, Geschäftsleiter der ÖAMTC Fahrtechnik.

Testmöglichkeit bei der Vienna Autoshow

Testen kann man Samsung Drive vom 12. - 15. Jänner 2017 bei der Vienna Autoshow in der Messe Wien am Stand des auto touring.

Virtual Reality eröffnet neue Dimensionen

Mit der Gear VR powered by Oculus entwickelte Samsung nicht nur ein Device zu Unterhaltungszwecken. Neben 360° Games, Filmen und Konzerten zeigt die Technologie auch in Bereichen mit ernstem Hintergrund großen Nutzen, wie Samsung etwa mit dem Projekt #BeFearless bereits zum zweiten Mal unter Beweis stellt.

Die Gear VR Brille kann einfach mit einem kompatiblen Smartphone der Galaxy S6 und Galaxy S7 Familie genutzt werden, um Inhalte mit einer hohen Quad HD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel in einem 96 Grad Sichtfeld darzustellen. Die Gear VR mit den integrierten Sensoren überträgt die Kopfbewegungen des Nutzers ohne merkliche Verzögerung in die virtuelle Welt und ermöglicht so ein atemberaubendes Erlebnis.