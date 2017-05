Biogas entsteht durch Vergärung von Biomasse und wird in entsprechenden Anlagen hergestellt. Eine solche steht etwa in Orth/Donau (Bezirk Gänserndorf), 86 weitere gibt es in ganz NÖ. Allerdings könnte dieser Form ökologischer Nahwärme bald der Garaus gemacht werden, sagt die Landwirtschaftskammer (LK).

„Mit immer neuen Winkelzügen wird von Ökostrom-Gegnern versucht, die längst überfällige Lösung für dringend benötigte Nachfolgetarife zu verhindern“, so LK Österreich-Präsident Hermann Schultes, der die Politik zum Handeln auffordert. Denn: Für eine Weiterführung effizienter Biogasanlagen ist der Beschluss der Ökostrom-Novelle im Nationalrat erforderlich, ansonsten drohe Biogasanlagen-Betreibern das Aus.

Seit 13 Jahren regelt das Ökostromgesetz die Stromtarife für Biogasanlagen-Betreiber, da ein Wirtschaften zu damaligen Marktpreisen unmöglich war. Eine Situation, die sich seither – anders als angenommen – nicht verändert hat. Die Verlängerung der Förderverträge sei notwendig, um das Überleben der Anlagen zu sichern, so Schultes. Die geplante Novelle soll die Basis dafür schaffen.

Biogas in NÖ

87 Biogasanlagen versorgen in Niederösterreich 63.000 Haushalte mit Strom.

Wertschöpfung Inland

laufender Betrieb: 46,5 Mio. Euro

Investitionen seit 2002: 135,5 Mio. Euro

Quelle: LKNÖ