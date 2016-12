Schulbücher auf dem Weg zum "E-Book Plus" .

Ab dem Schuljahr 2018/19 werden digitale Schulbücher auch interaktiv. Auch dieses neue "E-Book Plus" soll aber nur eine Ergänzung zum gedruckten Schulbuch sein und dieses nicht ersetzen, kündigten Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) und Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) am Montag an.