Autonom fahrende Autos sind – auch in der medialen Berichterstattung – in aller Munde. Selbstfahrende Lkw weniger. Dabei könnten diese heuer oder 2018 in Österreich bereits auf Teststrecken unterwegs sein. „Es sollen mit Kleintransportern zwei Strecken in Österreich getestet werden“, erklärt Karl Gruber, neuer Obmann der NÖ Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer NÖ. Diese könnten um Graz und Linz angesiedelt sein, vermutet Gruber.

Kein Ersatz für die Lkw-Fahrer

Die selbstfahrenden Lkw seien aber nur als Unterstützung der Fahrer, nicht als Ersatz für diese da – vergleichbar mit dem Autopiloten in Flugzeugen, ist Gruber sicher. „Oder können Sie sich vorstellen, dass in einem Flugzeug kein Pilot sitzt?“ Außerdem werde ja ein Mensch etwa beim Be- und Entladen des Lkw gebraucht. „Autonomes Fahren soll der Sicherheit dienen. Wir befürworten das.“

Im Gespräch mit der NÖN wies Gruber (er ist als Obmann der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe auf den zurückgetretenen Bernd Brantner nachgefolgt) auch auf die Schwierigkeiten in seiner Branche hin. Zum einen nannte er die mögliche Ausnahme von Fahrzeugen von der Investitionszuwachsprämie. „Das ist unser Werkzeug. Ein Lkw kostet zwischen 160.000 und 180.000 Euro.

Viele Unternehmen haben geplante Investitionen vorgezogen, und dann wurden nachträglich Pkw, Lkw und Autobusse ausgenommen.“ Hintergrund: Die Bundesregierung hat 175 Millionen Euro für zwei Jahre zur Investitionsförderung von Unternehmen bereitgestellt. Die genauen Richtlinien sind noch nicht beschlossen.

Zum anderen definierte Gruber illegale Kabotage (die Erbringung von Transportdienstleistungen im Inland durch ausländische Unternehmen). Diese würden jährlich laut einer von Akteuren wie WKÖ und Gewerkschaft vida in Auftrag gegebenen Studie einen Schaden von 500 Millionen Euro für die öffentliche Hand bedeuten. Rund 30 Prozent davon entstehe in NÖ, schätzt Gruber.