Mikl-Leitner zeigte sich beeindruckt vom Biotech-Unternehmen. Sie gratulierte der Geschäftsführung und den Mitarbeitern zu ihrer herausragenden Leistung für die Gesundheit und regionale Wirtschaft und betonte den politischen Willen, weiterhin in Forschung, Technologie und Innovation zu investieren.

„Erfolg in Orth lebt von unseren hoch qualifizierten Mitarbeitern“

„Es ist bemerkenswert, welches Know-How zu Medizin und Biotechnologie wir in Niederösterreich haben. Die Impfstoffe aus Orth an der Donau sind weltweit gefragt und werden weltweit gebraucht. Pfizer ist damit nicht nur wichtiger Partner für die Gesundheit, sondern auch bedeutender Wirtschafts- und Jobmotor für Niederösterreich, der insbesondere wohnortnahe Arbeitsplätze und Jobs für Fachkräfte sichert“, sagte Johanna Mikl-Leitner nach der Führung durch die Produktion.

Gänserndorfs Bürgermeister LABg. Rene Lobner, Helmut Miernicki (Geschäftsführer Ecoplus) Martin Dallinger (Site Leader Pfizer Manufacturing Austria), Prof. Robin Rumler (Geschäftsführer Pfizer Austria), Landeshaupfrau Johanna Mikl-Leitner, Martin Ausserleitner und Stefan Past (Pfizer Manufacturing Austria; v.l.n.r.). | Florian Albert/Pfizer

Das Pharmaunternehmen beschäftigt derzeit rund 270 Menschen am Produktionsstandort in Orth an der Donau. Rund 50% der Beschäftigten kommen direkt aus der Umgebung. Wie das Economica Institut für Wirtschaftsforschung berechnete, schafft jeder Arbeitsplatz am Pfizer-Standort zusätzlich noch einen weiteren Arbeitsplatz in Niederösterreich – etwa bei Zulieferbetrieben oder Partnerunternehmen. Zudem wird jeder 625. Euro in Niederösterreich durch Pfizer erwirtschaftet.

„Unser Erfolg in Orth an der Donau lebt von unseren hoch qualifizierten Mitarbeitern und ihrem biotechnologischen Know-How. Darauf sind wir wirklich stolz“, sagte Prof. Robin Rumler, Geschäftsführer von Pfizer Österreich. Gleichzeitig betonte er, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Österreich besonders im internationalen Kontext auch langfristig attraktiv bleiben müssen.

Pfizer Zeckenimpfstoff – Erfolgsgeschichte in rot-weiß-rot

Der von Pfizer in Orth produzierte Zeckenimpfstoff hat seit Jahrzehnten eine enge Verbindung zu Österreich. Um 1920 wurde bei Waldarbeitern in der Gegend von Wiener Neustadt ein Krankheitssymptom, ähnlich der Kinderlähmung, entdeckt. 1956 gelang es zwei österreichischen Ärzten, das die Krankheit verursachende FSME-Virus aus fünf Zecken der Region Neudörfl zu isolieren. Im Jahr

1973 entwickelte Professor Kunz, vom Institut für Virologie der Universität Wien, den ersten Versuchsimpfstoff. Bereits drei Jahre später startete in Österreich die industrielle Produktion, die seit dem Jahr 2000 in Orth angesiedelt ist. 2014 übernahm Pfizer den Standort und führt seither die Produktion des Impfstoffs mit modernen Technologien fort.

Verwendet wird nach wie vor das unveränderte, in Österreich isolierte FSME-Virus („Neudörfl“). Neben dem Zeckenimpfstoff stellt Pfizer in Orth an der Donau auch einen Impfstoff zum Schutz vor der durch Meningokokken-C ausgelösten Meningitis (Hirnhautentzündung) her.