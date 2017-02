Rund eine Woche dauert das Einrichten der Baustelle. Zur Montage eines Schutzgerüstes wird am Mittwoch und Donnerstag (21. und 22. Februar) in Fahrtrichtung Ungarn die Ausfahrt von der A 4 auf die B 9 gesperrt. Alle notwendigen Sperren erfolgen in der Nacht, jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh.

Ab Dienstag, den 28. Februar – bis voraussichtlich Juni – wird der Verkehr auf der B 9 im Bereich der Auf- und Abfahrt der A 4 einspurig geführt und mit einer Ampel geregelt. 1,3 Millionen Euro investiert die ASFINAG in diese Sanierung.