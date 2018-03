Die Bahn erfreut sich derzeit an einem „Boom, wie ihn zuletzt unsere Urgroßväter erlebt haben“, so FP-Verkehrsminister Norbert Hofer. 670 Millionen Euro investieren die ÖBB daher allein im Osten Österreichs in ihre komplette Infrastruktur, wo insgesamt 3,7 Millionen Einwohner regelmäßig mit dem Zug pendeln.

Ein großer Teil der Investitionen fließt in die Erneuerung von Strecken – etwa 40 Prozent des gesamten österreichischen Schienennetzes und die Hälfte der Haltestellen liegen in NÖ, Wien und dem Burgenland. Es nütze nichts, in neue Linien zu investieren, während die alten nach und nach verfallen, so ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä.

Zug am Abstellgleis? Die ÖBB sagen Nein und stecken heuer alleine in der Ostregion 180 Millionen Euro in Streckensanierungen, auch in Nebenbahnen soll investiert werden | Mauritsch

180 Millionen Euro der Gesamtsumme wurden daher für die Renovierung des bestehenden Netzes veranschlagt. Und: „Ich gehe davon aus, dass wir auch weiterhin in Nebenbahnen investieren werden“, ergänzt Hofer.

Der große Rest des Budgets fließt in Lärmschutz, Park & Ride-Anlagen – und das Mobilfunknetz entlang der Strecken, das verbessert werden soll.

„Flughafenspange“ ist in Planung

Auch andernorts wird eifrig geplant: Derzeit laufen die Trassenplanungen für die „Flughafenspange“ – eine Hochleistungsbahnstrecke, die den Airport Wien-Schwechat ans östliche NÖ und weiter an Bratislava bzw. Budapest anbinden wird. Die Trasse soll nahe der Autobahn verlaufen, das Großprojekt aber wegen sämtlicher Verfahren und benötigter Genehmigungen – geht man von bisherigen Erfahrungen aus – erst in zehn Jahren umgesetzt werden, so Matthä.

Bereits heuer sollen einige „Jahrhundertvorhaben“, so Matthä, realisiert werden, etwa das Großprojekt Semmering-Basistunnel oder die Nordbahn (siehe Infobox). Die Schulden der ÖBB sollen indes auf 30 Milliarden Euro im Jahr 2026 anwachsen.