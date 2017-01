Die Passagierzahlen am Flughafen Wien sind am wachsen – und das könnte auch 2017 so bleiben. 23,4 Millionen Passagiere verzeichnete der Flughafen im vergangenen Jahr – so viele wie noch nie, ein Plus von 2,5 Prozent und erstmals mehr als 23 Millionen. Für 2017 rechnen die Flughafen-Vorstände Günter Ofner und Julian Jäger zwar aufgrund der Änderungen bei Niki und Airberlin mit einem Einbruch bei diesen beiden Fluglinien von mehr als 1,5 Millionen Passagieren weniger. Dieser Rückgang soll aber durch andere Fluglinien (vor allem Easyjet, Austrian und Eurowings) aufgefangen oder sogar überkompensiert werden.

2017 wolle sich der Flughafen Wien auf ein weltweites Marketing der Vienna Airport Region konzentrieren – auch, um „Brexit-Flüchtlinge“, also britische Unternehmen, anzulocken.

"Das ist der einzige echte Wunsch"

Bis 2025 wird der Flughafen rund 1,6 Milliarden Euro investieren, rund 60 Millionen Euro etwa in den Office Park 4. Ausgenommen von dieser Summe sind mögliche Investitionen in die dritte Piste. Bei diesem Verfahren sei man „relativ nahe am Ende“, so Julian Jäger.

Das Jahresergebnis für 2016 wird erst Anfang März bekannt gegeben, laut Ofner werde der Flughafen alle seine Finanzziele erreichen. Den Umsatz hat der Flughafen jedenfalls in seiner Prognose mit mindestens 725 Millionen Euro beziffert, das Konzernergebnis mit rund 115 Millionen Euro. Ein Viertel des Umsatzes und zwei Drittel der Ergebnisse macht übrigens der Non-Aviation-Bereich, also etwa die Gastronomie, am Flughafen aus. Die Nettoverschuldung soll auf 400 Millionen Euro sinken.

Was die Zukunft angeht, hoffen die Flughafen-Chefs noch auf Abschaffung oder zumindest Halbierung der Ticketsteuer, um Wachstum generieren zu können. Julian Jäger: „Das ist der einzige echte Wunsch, den die Luftverkehrsindustrie in Österreich an die Politik hat.“