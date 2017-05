Einen Betrag ab 100 in ein Immobilienprojekt investieren, so zur Realisierung des Projekts beitragen, 5,5 Prozent Zinsen erhalten bei einer Laufzeit von drei Jahren – und das vollständig über das Internet. Diese Möglichkeit bieten Immobilien-Crowdinvesting-Plattformen. Ein Trend, der in Großbritannien bereits stark boomt und nach und nach auch Österreich erreicht. Ein Beispiel dafür ist die Immobilien-Crowdinvesting-Plattform Reval, ein Start-up, das seit März sein erstes Projekt online hat: die Finanzierung einer Kremser Wohnanlage.

Grundsätzlich: Bei der Finanzierungsform Crowdinvesting investieren viele Anleger online kleine Beträge in Unternehmen oder Projekte. Zum Investieren muss bei Reval am Ende des Vorgangs, nach der Registrierung und Auswahl des Projekts, ein Lastschriftmandat gekennzeichnet werden. „Das funktioniert wie eine Transaktion bei der Bank. Sie bekommen einen PIN-Code aufs Handy gesandt und müssen in einem Textfeld die Unterschrift abgeben“, erklärt Co-Gründer Philipp Gröfler. Crowdinvesting ist hier für die Investoren kostenlos.

„Wir sind als Vermittler tätig zwischen professionellen Bauträgern und Kleinanlegern“, so Gröfler. „Das funktioniert über nachrangige Darlehen – und birgt ein Risiko.“ Schlimmstenfalls ist das Geld weg.

Seit kurzem hat Reval auch Miteigentümer: Die ViennaEstate Immobilien AG zu 30 Prozent und die Kerbler Holding zu fünf Prozent. Die weiteren Projekte, in die über Reval investiert werden können, werden in Wien sein. Doch auch der weitere Speckgürtel um Wien sei für künftige Crowdinvesting-Projekte interessant, so Gröfler. Auch deutsche Projekte kann es bald geben.

Reval ist übrigens nicht die einzige Immobilien-Crowdinvesting-Plattform in Österreich, ein weiteres Beispiel ist Rendity.