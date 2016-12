Österreichweit ist die Zahl der Arbeitslosen im November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, nämlich um ein Prozent auf rund 355.670 Personen. In NÖ stieg diese Zahl jedoch, nämlich um zwei Prozent auf 57.430.

Inklusive Schulungsteilnehmer stieg die Zahl in NÖ um 2,9 Prozent auf rund 68.000 Personen an. In Gesamt-Österreich sinkt auch dieser Wert, allerdings nur um 0,2 Prozent auf rund 429.140 Personen. Das Minus vor der Zahl der Arbeitslosen ist das erste seit fünf Jahren.

„Die Arbeitsmarktentwicklung in der Ostregion ist ungünstiger als in den restlichen Bundesländern“, so AMS NÖ-Chef Karl Fakler und die für den Arbeitsmarkt zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (VP) dazu. Und: „Während die Arbeitslosigkeit österreichischer Staatsbürger mit plus 0,3 Prozent stabil bleibt, steigt sie bei AusländerInnen um 9,5 Prozent.“ Auch bei Personen mit keiner oder geringer Qualifizierung sei die Arbeitslosigkeit weiter ansteigend. 60 Prozent des Anstieges der Arbeitslosigkeit würden auf diese Personengruppe entfallen.

Gestiegen ist in NÖ erneut die Zahl der gemeldeten offenen Stellen – um 33 Prozent auf rund 5.470. Und auch die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist um 1,6 Prozent auf 603.000 angewachsen.