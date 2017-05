3,2 Mio. Tonnen an Getreide, Futtermitteln und Ölsaaten handelte der Raiffeisen-Ware-Austria-Konzern (RWA) 2016 – Rekord. Trotzdem musste das Unternehmen einen Umsatzrückgang um sieben Prozent auf 2,2 Milliarden Euro hinnehmen – die Folge des niedrigen Preisniveaus bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Betriebsmitteln und Energieprodukten.

Der Konzern, der für die Lagerhausgenossenschaften arbeitet, befinde sich derzeit in einem Wandlungsprozess, so Vorstandsvorsitzender Reinhard Wolf, setze seinen stabilen Kurs aber fort. Die Eigenkapitalquote betrug zuletzt 49,2 Prozent, das EGT lag bei 19,1 Mio. Euro ( Minus 3,5 Mio. Euro infolge geringerer Beteiligungserträge).

Dennoch investierte RWA 2016 rund 33 Mio. Euro in diverse Projekte: ca. 18 Mio. Euro flossen etwa in Österreichs größten Silo-Standort in Aschach (Oberösterreich).

Trotz des „herausfordernden Umfelds“ blieben auch die Lagerhäuser recht stabil: Der Umsatz belief sich auf 4,1 Mrd. Euro (minus 3,6 Prozent). Leichte Zuwächse gab es zwar in den Bereichen Baustoffe sowie Bau- und Gartenmärkte, in den Segmenten Agrar, Energie und Technik wirkten sich aber wiederum die rückläufigen Preise negativ aus.