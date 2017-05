Arbeitslosigkeit und gescheiterte Selbstständigkeit sind laut Schuldenreport 2017 der ASB Schuldnerberatungen GmbH (die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldnerberatungen in Österreich) die häufigsten Gründe für Privatkonkurse. Für diese beiden Gruppen ist es sehr schwierig, in ein Privatkonkurs-Verfahren zu gehen. Denn sie können die dabei erforderliche Mindestquote von zehn Prozent der Schulden oft nicht zurückzahlen.

Geplante Änderungen auch bei Zahlungsplan

Das könnte sich jedoch bald ändern. Denn: Der Privatkonkurs soll reformiert werden. Die Reform zum bestehenden Gesetz passierte im März den Ministerrat, aktuell wird sie im Justizausschuss behandelt. Im Juni wird im Nationalrat abgestimmt, ab 1. Juli soll das neue Gesetz zum Privatkonkurs bereits in Kraft treten. Die wichtigste Änderung ist dabei der Wegfall der genannten Mindestquote.

Eine weitere Änderung betrifft das sogenannte Abschöpfungsverfahren, die letzte Stufe des Konkurses. Schuldnerinnen und Schuldner können künftig nur mehr drei statt bisher sieben Jahre lang auf das Existenzminimum gepfändet werden. Die Regelungen zum Zahlungsplan, dem die Gläubigermehrheit zustimmen muss und mit der der Großteil der Sanierungen durchgeführt wird, bleiben hingegen unverändert.

„Grundsätzlich begrüßen wir diese Reform“, betont Michael Lackenberger, Geschäftsführer der Schuldnerberatung NÖ. „Wir haben den Wegfall der Mindestquote schon lange gefordert.“ Ihm geht die Reform aber nicht weit genug. „Wir hätten uns manche Dinge anders gewünscht.“ Etwa eine Änderung dahingehend, dass Gläubiger, die sich nicht am Verfahren beteiligen, auch Jahre später ihre Quote noch nachfordern. „Viele Menschen zahlen das dann einfach. Aber die Reform ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

2016 gab es bundesweit laut ASB Schuldnerberatungen 7.855 Insolvenzeröffnungen bei Privaten. In Niederösterreich wurden 781 Privatkonkurse von der Schuldnerberatung NÖ begleitet.

Die geplante Privatkonkurs-Reform wird von Gläubigerschützern stark kritisiert.