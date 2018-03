Zum ersten Mal dreistellig: Die Austrian Airlines (AUA) erwirtschaftete 2017 ein EBIT von 101 Millionen Euro (inkl. 7 Millionen Euro Gewinn aus Flugzeugverkäufen) – ein Plus von satten 55 % im Vergleich zum Jahr davor. Das bereinigte EBIT stieg von 58 auf 94 Millionen Euro.

Gemeinsam mit einem neuen Passagierrekord von knapp 13 Mio. „sprechen wir von einem All-time-High in unserer 60-jährigen Geschichte“, so AUA-Finanzchef Heinz Lachinger. Der Grund für das gute Ergebnis war vor allem die steigende Nachfrage nach Europaflügen. Auch die Ausfälle von Niki und Air Berlin spielten der AUA in die Karten.

Flugzeug-Durchschnittsalter halte "ein gutes Niveau"

Heuer soll eine Boeing 777 um 48 Milionen Euro angeschafft werden, inklusive 140 neuen Mitarbeitern. Die Entscheidung über die Erneuerung der bestehenden Langstrecken-Flotte soll im Laufe des Jahres getroffen werden. Mit einem Flugzeug-Durchschnittsalter von 14 Jahren halte man aber „ein gutes Niveau, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren“, so AUA-CEO Kay Kratky.

Für 2018 erwarte man aufgrund eines verstärkten Wettbewerbs ein EBIT leicht unter dem von 2017. Das im vergangenen Jahr erwirtschaftete Rekordergebnis sei „ein Zwischenschritt auf dem Weg, wo wir AUA künftig positionieren wollen“. Um das Unternehmen im Wettbewerb stärken zu können, müsse man künftig aber „auf ein EBIT von rund 150 Milionen Euro kommen“, so Kratky.