Lenny Kravitz hat bereits darauf gespielt, Katy Perry möchte es auf Welttournee mitnehmen und auch Lady Gaga hat Interesse daran bekundet: am mPiano von Mario Aiwasian. 2017 geht das Instrument des NÖ Unternehmens Alpha Pianos aus St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) in Serienproduktion.

„Die schlaflosen Nächte haben damit hoffentlich ein Ende“, so Mario Aiwasian schmunzelnd, denn die Erwartungen an das neue Instrument sind hoch. Mit dem Qualitätssiegel „Made in Austria“ soll das mPiano den Weltmarkt erobern, der erwartete Umsatz des Unternehmens liegt 2017 bei ca. 1,7 Millionen Euro.

„Es hat uns gereizt, hier bei etwas Außergewöhnlichem mitzuwirken“

Produziert und zusammengebaut wird das mPiano – insgesamt 300 Stück sollen 2017 produziert werden – ebenfalls von einem NÖ Unternehmen, nämlich List smart results aus Thomasberg (Bezirk Neunkirchen). „Es hat uns gereizt, hier bei etwas Außergewöhnlichem mitzuwirken“, so Geschäftsführer Sascha Risavy. „Wir haben das Konstruktionsprinzip auf den Kopf gestellt und all unsere Erfahrungen eingebracht, um das Design in eine baubare Lösung umzuwandeln.“

Beim mPiano sitzen unter jeder Taste Aktoren, die den Widerstand und damit das gefühlte Gewicht der Tasten veränderbar machen. Ähnlich wie bei einem Smartphone ist die Tastenoberfläche berührungsempfindlich und so individuell als Controller benutzbar. Der Sensor erkennt die Bewegung des Fingers, wodurch sich der Ton unterschiedlich modulieren lässt.

Mit Red Dot Design Award prämiert

So weit die Theorie. Und wie spielt es sich? „Sehr gut!“, sagt Musiker Konstantin Wecker, als er das erste Serieninstrument enthüllte. „Die vielen verschiedenen Möglichkeiten machen das Instrument so besonders.“

Doch nicht nur die Neuentwicklung des Tasteninstruments begeistert in der Musikwelt, sondern auch sein außergewöhnliches Design. Von Porsche Designstudios entworfen, gewann es erst kürzlich den Red Dot Design Award 2016.