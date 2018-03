212 Krügerl Bier haben die Österreicher 2017 durchschnittlich getrunken. Das entspricht 106 Litern pro Kopf – der weltweit zweithöchste Wert hinter Tschechien.

Ein weiteres Nachbarland mit langer Biertradition kann von solchen Werten nur träumen: Während in Österreich der Bierabsatz um 1,7 Prozent angestiegen ist, kämpft Deutschland mit einem Rekordtief. Sowohl Inlandskonsum als auch Exportzahlen sind deutlich rückläufig.

Die heimischen Brauereien freuen sich hingegen, dass die Österreicher unverändert viel Bier trinken. Zusätzlich konnten sie beim Bierexport ein Plus von 18,2 Prozent erzielen. Insgesamt betrug der Gesamtausstoß 2017 somit 9,7 Millionen Hektoliter.

Österreich stabil – trotz hoher Biersteuer

Obwohl die österreichischen Zahlen stark sind, ist in der jüngeren Vergangenheit ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. In den frühen 1990ern lag der Gesamtausstoß laut Statistik Austria bereits bei über zehn Millionen Hektolitern. Gleichzeitig ging der Absatz in den letzten 25 Jahren mit fünf Prozent leicht zurück. Deutschland musste in derselben Zeit sogar 17-prozentige Absatzeinbußen hinnehmen. Kritik vom Brauereiverband gibt es deshalb an der hohen Abgabenquote.

„Es ist erstaunlich. Die Biersteuer beträgt bei uns mehr als zweieinhalb Mal so viel wie in Deutschland und dennoch ziehen wir beim Ausstoß davon“, so Obmann Sigi Menz. Zum Erfolgsrezept gehören ihm zufolge neben Qualität und Vielfalt, die „spezifisch österreichische Gastlichkeit sowie eine Atmosphäre des kultivierten Genusses“.

Die Vielfalt zeigt sich unter anderem durch ein deutliches Plus bei Craft-Bieren. Diese konnten ihren Marktanteil um 80 Prozent steigern. Am Gesamtmarkt werden sie allerdings von unter einem Prozent der Bevölkerung getrunken. Klar erste Wahl bleibt das Lager/Märzen Bier, zu dem 64 Prozent aller heimischen Biertrinker greifen. Den größten Rückgang gab es beim Verkauf von Leichtbier mit einem Minus von 27 Prozent.

Niederösterreich mit den meisten Brauereien

Für die Sortenvielfalt sorgen österreichweit 272 Bierbrauereien. 67 und somit die meisten davon befinden sich in Niederösterreich. Das sind um 13 Baustätten mehr als im Vorjahr. Auf Platz zwei liegt Oberösterreich mit 57 Brauhäusern. Niederösterreich führte diese Statistik erstmals 2015 an.