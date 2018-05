Im Bahnhof Achau an der Pottendorfer Linie werden erst Weichen und anschließend zwei neue Gleise verlegt. An der Gutensteiner Bahn werden in Bad Fischau-Brunn von 14. bis 23. Mai die Gleisanlagen erneuert. Im Abschnitt zwischen Wöllersdorf und Gutenstein werden von 19. Mai bis 28. Mai Eisenbahnkreuzungen saniert sowie Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Schienenersatzverkehr von 19. bis 21. Mai:

Pottendorfer Linie:

Die Züge der Linie S60 werden zwischen Blumental und Ebreichsdorf von 19. bis 21. Mai 2018 im Schienenersatzverkehr geführt. Die Fahrzeit verlängert sich um ca. 25 Minuten.

Gutensteiner Bahn:

Schienenersatzverkehr zwischen Wiener Neustadt und Gutenstein von 19. bis 21. Mai und von 26. bis 27. Mai 2018. Die Fahrzeit verlängert sich um ca. 10 Minuten.

Auswirkungen der Gleiserneuerung in Bad Fischau

Bei den Arbeiten in Bad Fischau-Brunn von Montag, 14. Mai, bis Mittwoch, 23. Mai, müssen folgende Bahnbegleitwege gesperrt werden (halbseitige Sperre: 14.-18.5., Komplettsperre: 19.-22.5.):

Verbindungsweg Gartengasse parallel zur Bahnlinie

Bahnzeile von L4069 (Wiener Neustädter Straße) bis Sonnwendgasse

Darüber hinaus ist von 19. Mai, 00:00 Uhr, bis 22. Mai, 17:00 Uhr, eine Sperre der Eisenbahnkreuzung „Am Saatzen“ erforderlich.

An der Eisenbahnkreuzung mit der L4069 (Wiener Neustädter Straße) kann es aufgrund von Maschineneinsätzen im Gleisbereich von 19. Mai, 0:00 Uhr, bis 21. Mai, 24:00 Uhr, teilweise zu Wartezeiten von bis zu 30 Minuten kommen. Am 19. Mai 2018 wird das Schotterbett unterhalb der Gleise mit einer Reinigungsmaschine von Ablagerungen und Bewuchs befreit. Dabei kommt es ab ca. 00:30 Uhr zu erhöhter Lärmentwicklung.

Eisenbahnkreuzungen in Piesting gesperrt

Im Rahmen der Erneuerung von Eisenbahnkreuzungen und der Instandhaltungsarbeiten zwischen Wöllersdorf und Gutenstein ist es notwendig, in Piesting folgende Eisenbahnkreuzungen zu sperren:

Gutensteiner Straße 19.05., 00:00 Uhr, bis 22.05., 00:00 Uhr

Hernsteiner Straße 19.05., 00:00 - 12:00 Uhr sowie 26.05., 03:00 Uhr, bis 27.05., 23:00 Uhr

Meitzgasse 19.05. 12:00 - 18:00 Uhr sowie 26.05., 03:00 Uhr, bis 27.05., 23:00 Uhr

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Die ÖBB sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen und Warnsignale nicht vermieden werden können. "Durch die Maßnahmen wird die Qualität der Schieneninfrastruktur gewährleistet. Über die Arbeiten wurde von uns auch eine Anrainerinfo versendet.", so die ÖBB in einer Aussendung.