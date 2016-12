Unzählige Funktionen erleichtern das Leben und wirken sich auch auf das Einkaufsverhalten aus. Einkaufs-Apps boomen. „Vom perfekten Geschenk bis zum Festtagsbraten lässt sich alles über solche digitalen Hilfsmittel finden. Wir können es nicht mehr abstreiten: Unsere Welt verändert sich. Das haben auch unsere Direktvermarkter erkannt. Mit dem Schmankerl-Navi haben wir auf diese Entwicklungen reagiert und eine Serviceleistung für Konsumentinnen und Konsumenten geschaffen, die auf Regionalität Wert legen. Die Land- und Forstwirtschaft hält für das Weihnachtsfest so viele Highlights bereit. Diese Angebote werden aber nur dann genutzt, wenn man sie rasch findet“, erklärt Landwirtschaftskammer Präsident Hermann Schultes und freut sich, dass sich Bäuerinnen und Bauern in der digitalen Welt so erfolgreich positionieren können.

Geschenkeschmiede Bauernhof

„Unser Alltag ist arbeitsintensiv und hektisch. Da ist es verständlich, dass es der Konsument zumindest beim Einkaufen bequemer haben will. Niemand sucht stundenlang. Deshalb ist es wichtig, die Angebote unserer Bäuerinnen und Bauern zu bündeln und auf einer Plattform übersichtlich darzustellen“, so Obmann der bäuerlichen Direktvermarkter NÖ Johann Höfinger. Rund 1.400 Ab-Hof-Betriebe und Bauernläden, 175 Buschenschänken, 380 Bauernmärkte und 80 Bauernregale im Lebensmitteleinzelhandel werden auf der Schmankerl-App verzeichnet.

Zusätzlich dazu stehen auch noch 1.160 AMA-Gastrosiegel Wirtshäuser und 2.200 Urlaub am Bauernhof-Betriebe zur Auswahl. Egal ob Schmankerl für den Weihnachtstisch, bäuerliche Urlaubsgutscheine oder kreative Geschenksideen direkt aus der Region – alles ist über das Schmankerl-Navi leicht und unkompliziert zu finden.

Schmankerl-Navi bringt Vorteile nicht nur für das Weihnachtsfest

Doch nicht nur kurz vor den Festtagen ist das Schmankerl-Navi eine Hilfestellung. Das ganze Jahr über erleichtert es die Suche nach Produkten aus der Region. „Die „Schmankerl-Navi“-Suche findet Betriebe mit den gewünschten Produkten innerhalb des ausgewählten Suchradius. Es meldet sich selbständig mit einem „Schmankerl-Alarm“ und zeigt die Treffer an.

So lassen sich Ausflüge oder Arbeitswege mit einem Schmankerl-Einkauf kombinieren und neue regionale Einkaufsmöglichkeiten österreichweit entdecken“, freut sich Stefan Stinglmayr. Mittlerweile wurde die App von 25.000 Nutzern heruntergeladen.