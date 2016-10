50 Euro und mehr müssen Skifahrer mittlerweile in einigen großen Skigebieten für einen Tagespass bezahlen. Erstmals kostet die Tageskarte heuer etwa auch im Skigebiete-Verbund Ski amadé 50 Euro. Skifahren wird also ein zunehmend schwer zu stemmender finanzieller Aufwand, gerade für Familien.

Teuerste Tageskarte in NÖ kostet 37,50 Euro

Niederösterreichs Skigebiete sind vergleichsweise kleiner, damit natürlich auch die Preise geringer. Noch stehen laut Niederösterreich Werbung nicht alle Preise für die NÖ-Skigebiete fest. Die teuersten Tagespässe für Erwachsene gibt es jedenfalls in den größten NÖ-Skigebieten mit je 19 Pistenkilometern in Göstling-Hochkar und Lackenhof am Ötscher mit jeweils 37,50 Euro. In diesen beiden Skigebieten wurden die Preise um je 50 Cent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Kinder-Tageskarten kosten hier jeweils 21,50 Euro (ebenfalls je plus 50 Cent gegenüber dem Vorjahr).

Die nächsthöchsten Preise in NÖ gibt es am Zauberberg Semmering (35 Euro für Erwachsene), der Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee (34,50 Euro) und in Annaberg sowie Gemeindealpe Mitterbach (je 34 Euro).

Die Preisanpassungen sind für Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) „gerechtfertigt und vertretbar“, da „jährlich Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden“. Dass Skifahren für Familien immer mehr zum Luxus wird, kann Bohuslav für die westlichen Skigebiete Österreichs bestätigen. Auch hier seien jedoch die Preiserhöhungen aufgrund der Investitionen gerechtfertigt. „In den NÖ-Familienskigebieten gibt es spezielle Ermäßigungen, etwa die Schneemann-Karte am Hochkar und in Lackenhof, bei der das Kind bis zum 10. Lebensjahr in Begleitung eines vollzahlenden Elternteils um nur drei Euro am Tag fahren kann“, so Bohuslav.

Infos zu den NÖ-Skigebieten: www.niederösterreich.at/skigebiete

Winterangebote für Kinder: www.pistennachwuchs.at