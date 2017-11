Was den Wintertourismus betrifft, ist NÖ mit den Wiener Alpen, dem Wald- und dem Mostviertel gut aufgestellt: 2,74 Mio. Nächtigungen wurden in der vergangenen Rekordsaison verzeichnet – und auch heuer verspreche die derzeitige Buchungslage bereits Positives, so VP-Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav. Man wolle jedenfalls an die vergangene Saison, die bislang erfolgreichste, herankommen. Erfolgsrezepte: Vielfalt und Familienangebote.

So habe man jüngst vor allem in Familyparks und Kinderskiländer investiert sowie in die Kapazitäten-Erweiterungen bei Parkplätzen und Gastro-Betrieben, so Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Bergbahnen. Auch Aktionen wie „Volksschulen zum Schnee“ oder die NÖ Familienskitage sollen heuer wieder Wintertouristen anlocken.

Daneben setzt man gezielt auch auf schneeunabhängige Aktivitäten, etwa Mountainbiken, geführte Wandertouren oder Mattenskifahren. „Solche Angebote sind wichtig, falls der Schnee einmal ausbleiben sollte“, so Bohuslav.

Den letzten großen Bereich der Bemühungen nimmt der sanfte Tourismus ein. „Viele der Wintergäste wollen nicht nur Skifahren oder Langlaufen, sondern nutzen Angebote abseits der Piste“, so Christoph Madl, Geschäftsführer der NÖ-Werbung. Dazu zählen Genuss- und Kulinarik-Events ebenso wie Wanderungen und Wellness.

Gezielte Werbung auch im Ausland

Die große Stärke der NÖ Skigebiete ist laut Bohuslav zudem die Nähe zu Ballungszentren wie Wien, aber auch zu jenen in den Nachbarländern Ungarn, Slowakei und Tschechien. Die Angebote werden deshalb auch im Ausland beworben, etwa 100.000 Euro investierte man zuletzt zusammen mit den Destinationen in entsprechende Werbemaßnahmen, so Madl.

Insgesamt wolle man heuer endlich die lang ersehnte Sieben-Millionen-Nächtigungen-Grenze knacken. Knapp sechs Millionen Übernachtungen habe man 2017 verzeichnet. Hinsichtlich der angestrebten sieben Millionen sei man wie immer „sehr zuversichtlich“.