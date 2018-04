Die Skisaison 2017/18 war eine gute für die NÖ Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft (NÖ-BBG), die Beteiligungen an den Skigebieten in Annaberg, am Hochkar, in Lackenhof am Ötscher, Mönichkirchen-Mariensee und St. Corona am Wechsel hält. Rund 500.000 Besucher wurden gezählt – ein Plus von rund sieben Prozent gegenüber der Vorsaison.

Laut den Zahlen der ecoplus-Gesellschaft NÖ-BBG gab es in allen Skigebieten Besucherzuwächse zu verzeichnen. Die Details: Die Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee zählte an 108 Betriebstagen 110.000 Besucher (+ elf Prozent). Die Gäste fuhren rund 1,1 Millionen Mal mit dem Lift. Bei den Annaberger Liften gab es 98.000 Ersteintritte (+ neun Prozent). In St. Corona am Wechsel gab es 25.000 Gäste (+ zehn Prozent). Am Hochkar hielten die Bergbahnen bei 168.000 Besuchen (+ zehn Prozent). Und die Ötscherlifte in Lackenhof kamen auf 109.000 Besucher (+ neun Prozent).

VP-Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav betonte das verstärkte Interesse von Gästen aus dem Großraum Wien, Ungarn und der Tschechischen Republik.