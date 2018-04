Erreichbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das gibt es beim Niederösterreichischen Straßendienst ab heuer nicht nur wie bereits gewohnt im Winter, sondern auch in den Sommermonaten: Nach Ende der Wintersaison wird nämlich die sogenannte Sommereinsatzbereitschaft eingerichtet. Bei plötzlichen Ereignissen wie Vermurungen oder akuten Fahrbahnschäden ist ab jetzt rund um die Uhr nach telefonischer Alarmierung durch die Einsatzkräfte jeweils ein Streckenwart pro Straßenmeisterei mit einem Streckendienstfahrzeug bereit.

Diese Neuerung gab VP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko am Montag vor Journalisten bekannt. Die Einrichtung dieser Sommerrufbereitschaft, die es in anderen Bundesländern Österreichs bereits gibt, sei auf Wunsch der Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes erfolgt, betonte Schleritzko. Dieser werde jetzt in einer ein Jahr dauernden Einführungsphase getestet und danach evaluiert.

74.000 Tonnen Salz gestreut

Im Winterdienst 2017/18 von 1. Dezember 2017 bis 30. März 2018 hat der NÖ Straßendienst 13.600 Kilometer Landesstraßen betreut. Auf 6.300 Kilometern davon wird im Winter Salz gestreut, auf 7.300 Kilometern wird Splitt eingesetzt. In der abgelaufenen Wintersaison wurden 74.000 Tonnen Salz und 192.000 Tonnen Splitt verbraucht.

Zusatzkosten für Sommerdienst

In der ganzen Gruppe Straße sind – inklusive Verwaltung – 3.400 Mitarbeiter beschäftigt. Neue Mitarbeiter werden für die Sommerrufbereitschaft nicht eingestellt, sondern Dienste bestehender Mitarbeiter umgeschichtet. Die Zusatzkosten für das Einführungsjahr der Sommerrufbereitschaft würden bei 250.000 Euro liegen, so NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker.