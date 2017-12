Der Bilanzskandal bei der Steinhoff-Gruppe, zu der Kika/Leiner in Österreich gehört, zieht immer weitere Kreise. Gegen den Konzern mit niederländischer Rechtsform und südafrikanischem Firmensitz wird wegen Bilanzunregelmäßigkeiten ermittelt. Der Konzern hat Führungspersonen ausgetauscht und verhandelt aktuell mit Banken um Kreditlinien. Laut Medienberichten steht der Steinhoff-Konzern nach seiner bisherigen Bilanz 2016 mit 16 Milliarden Euro bei Banken in der Kreide.

An die NÖN wurde das Gerücht herangetragen, dass Kika/Leiner in Österreich vor der Insolvenz steht. Gerhard Weinhofer, Sprecher des Kreditschutzverbandes Creditreform: „Wir prüfen die Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H. und die Kika Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H. Beide Unternehmen sind unauffällig und derzeit in einer guten Bonität.“ Es gebe keine negativen Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit. Vieles hänge jetzt natürlich aber von der Reaktion von Banken und Lieferanten ab, so Weinhofer.

Dichtes Netz verwobener Unternehmen

Kika/Leiner-Marketingleiterin Sonja Felber, gefragt nach einer anstehenden Insolvenz in Österreich: „Das können wir weder bestätigen noch dementieren.“ Auf Nachfrage, warum laut Firmenbuch einer der bisherigen Gesamtprokuristen der Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H. (Sitz: St. Pölten), Franz Fügerl, seit 14. Dezember 2017 nicht mehr Prokurist ist, reagierte Felber schriftlich: Man könne keine Auskunft geben. „Die Vertreter des Steinhoff-Konzerns verhandeln derzeit intensiv mit den kreditgebenden Institutionen über weitere Kreditlinien für den gesamten Konzern.“

Fakt ist aber: Hinter Kika/Leiner steht in Österreich ein dichtes Netz miteinander verwobener Unternehmen. An der Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H. und der KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H. etwa ist zu je 99 Prozent die Genesis Investments Alpha GmbH mit Sitz in Brunn/Gebirge beteiligt. Mit der Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H. sind direkt zwölf weitere Unternehmen verbunden, darunter die Steinhoff Europe AG mit Sitz in Brunn/Gebirge, die KIKA Immobilien GmbH und die Leiner Immobilien GmbH.

Und: Innerhalb der Firmen gibt es hohe wechselseitige Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Genesis Investments Alpha GmbH beispielsweise weist in ihrer letztverfügbaren Bilanz per 30. September 2016 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen von rund 1,9 Milliarden Euro auf.