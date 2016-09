Denkt man an Weltraumforschung, kommen einem die großen Kapazunder wie Houston in den Sinn. Dass auch in Wiener Neustadt in Sachen Raumfahrt geforscht wird, ist weniger bekannt. Hier hat sich am Technopol ein Schwerpunkt Weltraumforschung entwickelt.

Es sei zwar „nicht der größte Wirtschaftszweig“, so VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. Aber: Getan hat sich hier einiges. Die FH Wiener Neustadt hat einen Schwerpunkt in Aerospace Engineering. Außerdem gibt es die Firma Fotec, die ein Antriebssystem für Satelliten entwickelt hat. Von der Firma Aerospace and Advanced Composits kommen intelligente Materialien wie selbstschmierende Werkstoffe, die im Weltraum eingesetzt werden.

NÖ ist daher auch an der Astronautenkonferenz „XXIX. Planetary Congress 2016“ beteiligt: Am 5. Oktober halten 20 Astronauten in NÖ Vorträge.

Daten & Fakten