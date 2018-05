TransSib: Parndorf als Terminal-Standort aus dem Rennen .

Das nordburgenländische Parndorf soll nicht mehr als möglicher Standort für den Verladebahnhof für die Transsibirische Breitspurbahn in Betracht gezogen werden. Die ÖBB würden ihre Planungen in Richtung Niederösterreich orientieren, bestätigte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Mittwoch Medienberichte.