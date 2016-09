„Der Paarlauf von Wirtschaft und Landwirtschaft bringt uns zu diesen Erfolgen“, fasst Johannes Schmuckenschlager, Weinbaupräsident und Aufsichtsratsvorsitzender von Österreich Wein Marketing (ÖWM), die Ergebnisse der vom ÖWM in Auftrag gegebenen Studie zusammen. Das Institut für Höhere Studien (IHS) untersuchte dabei die ökonomische Bedeutung der Weinwirtschaft für Österreich.

Erhoben wurden die Zahlen für das Jahr 2014. „Nachdem das aber ein schwaches Weinjahr war, kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse für durchschnittliche Jahre etwas höher ausfallen“, erklärt Alexander Schnabl, der Leiter der Studie.

Konkret brachte der Wein der österreichischen Ökonomie im Jahr 2014 eine Bruttowertschöpfung von rund 3,6 Milliarden Euro – und machte damit 1,2 Prozent der gesamten österreichischen Wertschöpfung aus. Damit bringt die Weinwirtschaft – unter Abzug der Subventionen – über eine Milliarde an Steuern ein.

60 Prozent des heimischen Weines in NÖ produziert

„Niederösterreich profitiert am meisten“, meint Schnabl. 60 Prozent des heimischen Weines werden in NÖ produziert. 2014 brachte die Weinwirtschaft hier eine Bruttowertschöpfung von rund 774 Millionen Euro. Zudem sind hier rund 20.000 Menschen in NÖ beschäftigt.

„Aus all dem wollen wir aber auch einen Appell an den Bund richten“, sagt ÖWM Geschäftsführer Willi Klinger. So kritisiert er die Sektsteuer und wünscht sich, „dass der Bund wieder in die Finanzierung des ÖWM einsteigt“.