Die Industriellenvereinigung hielt ihren traditionellen Tag der Industrie sowie die zweite Industrie-Konferenz ab – beides zum Thema „Europa, quo vadis?“.

Um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern, forderte Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung NÖ, am Rande des Tages, dass Europa die Industrie stärker schützen müsse und sich nicht „durch internationale Abkommen im Bereich der Energie- und Klimapolitik schärfer reglementiert“, als das in anderen Regionen der Welt der Fall ist. Es müssten für alle die gleichen Regeln gelten, damit Produktion in Europa nicht ausgelagert wird. Außerdem will Salzer eine Stärkung von Innovation und Forschung.